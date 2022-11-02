Путіну готують "самотній" стіл: чи поїде диктатор на саміт G20

Впродовж 15–16 листопада в Індонезії пройде сімнадцята зустріч глав держав "Групи двадцяти" — саміт G20. На сьогодні невідомо, чи братиме участь у заходах глава Кремля Владімір Путін.

Можлива поїздка Путіна на Балі навряд чи дасть Кремлю якісь дивіденди й може ускладнити ситуацію для Росії. Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких.

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Експерт впевнений, що Путін точно не побачиться з Байденом, якщо поїде на саміт G20.

За інсайдерською інформацією, на Балі вже готують окремий стіл і посуд "з дірками" – щоб Путін окремо сидів та інші, щоб випадково "не законтачилися" з ним. Це за умови, якщо він туди полетить. Якщо навіть і полетить – навряд це увінчається якимсь успіхом. Це буде ще один привід, щоб усвідомити, в якій ізоляції він перебуває,

– пояснив оглядач.

На його думку, якщо Путін думає, що полетить туди й він нібито не в ізоляції, то буде якраз все "діаметрально протилежним".

"Ніде не буде так помітна ізоляція Путіна, коли всі спілкуватимуться, їстимуть і питимуть за окремим столом. Тому я не думаю, що це принесе йому якісь результати", – додав аналітик.

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За його словами, також не потрібно переоцінювати значення таких самітів, який планується в Індонезії.

"Чим він увінчається? Новою заявою і комюніке? Тобто ООН нічого не може досягнути, а саміт "Великої двадцятки" може? Колись ці саміти мали значення, але тепер їх проводять, бо не можуть не проводити. Тому я скептично ставлюся до якихось революційних досягнень", – підкреслив Гладких.

Він резюмував, що які б рішення цей саміт не схвалив, навряд у суб'єктів міжнародного права є якісь інструменти, щоб ці рішення потім імплементувати.

"Єдиний варіант, який зараз працює – це санкції, які визначають ЄС і США", – констатував експерт.

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