СБУ викрило антиукраїнську агентурну мережу, яку організував одеський журналіст у Москві

Одеського журналіста Артема Бузилу, який уже два роки живе в Москві, звинувачують в організації антиукраїнської агентурної мережі.

В СБУ заявили, що Артем Бузила координував диверсантів просто з Москви. Накази отримував з адміністрації президента Росії. А фінансували акції люди з оточення екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

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"Це людина, яка яка сидить у Москві і з Москви координує тут (в Україні – 24) антиукраїнські акції", – зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Це людина, яка в 2015 році намагалася взяти участь в проекті "Народна рада Бессарабії" – сепаратистському проекті спецслужб РФ. Ця людина займалась виключно пропагандистською роботою через підконтрольні ресурси: "Топор" та "Інфоцентр",

– розповів активіст Сергій Стерненко.

Сам Бузила всі звинувачення спростовує.

Також додамо, СБУ викрила цілу мережу російських провокаторів, які готували антиукраїнські акції по всій території України. У них знайшли екстремістські агітаційні матеріали, тротил, гранати і патрони.

Хто такий Артем Бузила? Колишній головний редактор одеського онлайн-видання. Три роки тому його заарештували за підозрою в підготовці російського плану відокремлення Одеської області від України. Майже рік Бузила був у СІЗО і вийшов за "законом Савченко". А потім переїхав до Москви. Пропагандист перебуває у базі "Миротворець".