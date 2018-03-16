14:15
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

СБУ викрило антиукраїнську агентурну мережу, яку організував одеський журналіст у Москві

08:32, сьогодні 826 Читать новость на русском

Одеського журналіста Артема Бузилу, який уже два роки живе в Москві, звинувачують в організації антиукраїнської агентурної мережі.

В СБУ заявили, що Артем Бузила координував диверсантів просто з Москви. Накази отримував з адміністрації президента Росії. А фінансували акції люди з оточення екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

Читайте також: Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду, – Савченко на допиті в СБУ

"Це людина, яка яка сидить у Москві і з Москви координує тут (в Україні – 24) антиукраїнські акції", – зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Це людина, яка в 2015 році намагалася взяти участь в проекті "Народна рада Бессарабії" – сепаратистському проекті спецслужб РФ. Ця людина займалась виключно пропагандистською роботою через підконтрольні ресурси: "Топор" та "Інфоцентр",
– розповів активіст Сергій Стерненко.

Сам Бузила всі звинувачення спростовує.

Також додамо, СБУ викрила цілу мережу російських провокаторів, які готували антиукраїнські акції по всій території України. У них знайшли екстремістські агітаційні матеріали, тротил, гранати і патрони.

Хто такий Артем Бузила? Колишній головний редактор одеського онлайн-видання. Три роки тому його заарештували за підозрою в підготовці російського плану відокремлення Одеської області від України. Майже рік Бузила був у СІЗО і вийшов за "законом Савченко". А потім переїхав до Москви. Пропагандист перебуває у базі "Миротворець".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія ЗМІ Російська пропаганда СБУ журналісти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
сьогодні, 13:28 Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
2636
Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
сьогодні, 13:42 Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
1085
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук