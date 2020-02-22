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      Під Києвом знайшли мертвим колишнього керівника "Інтера" Старицького: що про нього відомо

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      Загинув Сергій Старицький: біографія бізнесмена / Фото з відкритих джерел

      Пізнього вечора 21 лютого у селі Чайки під Києвом знайшли мертвим київського бізнесмена Сергія Старицького. Попередньо, він застрелився. Щоправда, його друзі говорять про вбивство. Також таку версію розглядають правоохоронці. Детальніше про загиблого читайте в нашому матеріалі.

      Що відомо про загибель Сергія Старицького

      Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку міністра закордонних справ часів президенства Януковича Леоніда Кожари. І він нібито застрелився з пістолета Jericho 941, що є зареєстрованим на експосадовця. У момент трагедії в будинку перебували господар, його дружина та гість. Усі троє випивали алкоголь. Відомо, що жінка була в іншій кімнаті. Де ж був Кожара – інформації немає.  

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      Спершу правоохоронці припускали, що підприємець скоїв самогубство. Натомість друзі Старицького говорили, що це неправда, та наголошували, що сталося вбивство. Тим часом, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Умисне вбивство" з додатковою позначкою "Самогубство".

      Згодом у поліції повідомили, що отримали дані, згідно з якими можна припустити, що загиблий міг не сам вкоротити собі віку. Тому, за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження було перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство. 

      Сергій Старицький, самогуство, Кожара, Київ, Чайки
      Будинок Леоніда Кожари, в якому застрелився Сергій Старицький

      Що відомо про Сергія Старицького

      Відомо, що він є киянином. Народився майбутній бізнесмен у 1963 році. Є випускником факультету філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність – іноземні мови та література)

      Раніше був засновником і директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році. Був і директором компанії C. I. U. Вона також припинила свою діяльність.

      Крім того, Старицький очолював Atlantic Group. Цей холдинг займається рекламним бізнесом. У компанії кажуть, що її співзасновником загиблий став у 1992 році та. А з 2007 року та до останнього часу обіймав посаду генерального директора.

      Наш холдинг і вся рекламна галузь України втратили справжнього професіонала, який зробив неоціненний внесок у розвиток сфери. Ініціатор, проактивний лідер і чудовий менеджер, він зумів задати темп розвитку галузі та впровадити світовий досвід ще від перших років незалежності України,
      – так характеризують Сергія Старицького у Atlantic Group.

      Сергій Старицький, самогуство, Кожара, Київ, Чайки
      Інформація про Старицького на сайті Atlantic Group 

      До цього упродовж тривалого періоду працював у сфері міжнародних і комерційних зв’язків. Зокрема, керівником цього напрямку був у Державній телерадіокомпанії України. У 2005–2007 роках він був головою правління телеканалу "Інтер". Також є інформація, що Сергій Старицький був гендиректором телеканалу "Тоніс", очільником компанії "Перехід-Медіа" та президентом хокейного клубу "Сокіл".

      Ще один цікавий факт

      Видання "Детектор медіа" у 2005 році писало, неофіційно відомо, що під час виборів-2004 саме через піарні структури Старицького проходила вся зовнішня реклама тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича.

      Крім того, за словами журналістів, олігарх Валерій Хорошковський і Старицький – давні хороші друзі. Власне через нього Хорошковського Старицький і міг потрапити на "Інтер". Щоправда, тоді на каналі переконували, що Старицького брали як хорошого менеджера, а не через його зв’язки з власними структурами.

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      Фотографії з життя Сергія Старицького

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Зброя Леонід Кожара Самогубство Вбивство Кримінальні новини Новини Києва Новини України
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