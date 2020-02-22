Під Києвом знайшли мертвим колишнього керівника "Інтера" Старицького: що про нього відомо

Пізнього вечора 21 лютого у селі Чайки під Києвом знайшли мертвим київського бізнесмена Сергія Старицького. Попередньо, він застрелився. Щоправда, його друзі говорять про вбивство. Також таку версію розглядають правоохоронці. Детальніше про загиблого читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про загибель Сергія Старицького

Сергія Старицького знайшли мертвим у будинку міністра закордонних справ часів президенства Януковича Леоніда Кожари. І він нібито застрелився з пістолета Jericho 941, що є зареєстрованим на експосадовця. У момент трагедії в будинку перебували господар, його дружина та гість. Усі троє випивали алкоголь. Відомо, що жінка була в іншій кімнаті. Де ж був Кожара – інформації немає.

Читайте більше! У будинку ексглави МЗС Кожари застрелився підприємець Старицький: що про це відомо

Спершу правоохоронці припускали, що підприємець скоїв самогубство. Натомість друзі Старицького говорили, що це неправда, та наголошували, що сталося вбивство. Тим часом, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Умисне вбивство" з додатковою позначкою "Самогубство".

Згодом у поліції повідомили, що отримали дані, згідно з якими можна припустити, що загиблий міг не сам вкоротити собі віку. Тому, за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження було перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство.



Будинок Леоніда Кожари, в якому застрелився Сергій Старицький

Що відомо про Сергія Старицького

Відомо, що він є киянином. Народився майбутній бізнесмен у 1963 році. Є випускником факультету філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність – іноземні мови та література)

Раніше був засновником і директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році. Був і директором компанії C. I. U. Вона також припинила свою діяльність.

Крім того, Старицький очолював Atlantic Group. Цей холдинг займається рекламним бізнесом. У компанії кажуть, що її співзасновником загиблий став у 1992 році та. А з 2007 року та до останнього часу обіймав посаду генерального директора.

Наш холдинг і вся рекламна галузь України втратили справжнього професіонала, який зробив неоціненний внесок у розвиток сфери. Ініціатор, проактивний лідер і чудовий менеджер, він зумів задати темп розвитку галузі та впровадити світовий досвід ще від перших років незалежності України,

– так характеризують Сергія Старицького у Atlantic Group.



Інформація про Старицького на сайті Atlantic Group

До цього упродовж тривалого періоду працював у сфері міжнародних і комерційних зв’язків. Зокрема, керівником цього напрямку був у Державній телерадіокомпанії України. У 2005–2007 роках він був головою правління телеканалу "Інтер". Також є інформація, що Сергій Старицький був гендиректором телеканалу "Тоніс", очільником компанії "Перехід-Медіа" та президентом хокейного клубу "Сокіл".

Ще один цікавий факт

Видання "Детектор медіа" у 2005 році писало, неофіційно відомо, що під час виборів-2004 саме через піарні структури Старицького проходила вся зовнішня реклама тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича.

Крім того, за словами журналістів, олігарх Валерій Хорошковський і Старицький – давні хороші друзі. Власне через нього Хорошковського Старицький і міг потрапити на "Інтер". Щоправда, тоді на каналі переконували, що Старицького брали як хорошого менеджера, а не через його зв’язки з власними структурами.

Ще один гучний злочин в Україні! У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни

Фотографії з життя Сергія Старицького