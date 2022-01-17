Статистика вакцинації за добу
За вчора, 16 січня в Україні 23 286 людей вакциновано проти коронавірусу. З них першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей. Крім того, 105 людей отримали додаткову дозу, а 4 217 – бустерну.
Актуально COVID-19 в Україні пішов на спад: понад 5 тисяч інфікованих
Щеплення проводили:
- 343 мобільні бригади з імунізації,
- 1 932 пункти щеплення,
- 414 центри вакцинації населення
Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 16 882 щеплення, Sinovac (CoronaVac) – 3 463, Moderna – 2 529 та AstraZeneca – 412.
Темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 993 077 людей.
Зокрема, отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, додаткову дозу – 9 617 людей, а бустерну – 99 165.
Загалом в країні провели 29 372 377 щеплень.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу