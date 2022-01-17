Статистика вакцинації за добу

За вчора, 16 січня в Україні 23 286 людей вакциновано проти коронавірусу. З них першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей. Крім того, 105 людей отримали додаткову дозу, а 4 217 – бустерну.

Актуально COVID-19 в Україні пішов на спад: понад 5 тисяч інфікованих

Щеплення проводили:

  • 343 мобільні бригади з імунізації,
  • 1 932 пункти щеплення,
  • 414 центри вакцинації населення

Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 16 882 щеплення, Sinovac (CoronaVac) – 3 463, Moderna – 2 529 та AstraZeneca – 412.

Темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 993 077 людей.

Зокрема, отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, додаткову дозу – 9 617 людей, а бустерну – 99 165.

Загалом в країні провели 29 372 377 щеплень.

Додаткова доза вакцини
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Бустерна доза

Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Додаткова доза вакцини
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Бустерна доза

Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу