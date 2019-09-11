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      Депутати дали зелене світло скасуванню "пайового внеску": як це вплине на місцеві бюджети

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      Депутати у першому читанні підтримали скасування "пайового внеску", який сплачують інвестори
      Депутати у першому читанні підтримали скасування "пайового внеску", який сплачують інвестори / 24 канал

      Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про стимулювання інвестиційної діяльності. Він передбачає скасування пайового внеску.

      Такі зміни ліквідують неточності у сфері захисту акціонерів, будівництва, правосуддя тощо. За законопроєкт #1059 проголосувало 290 депутатів.

      Дивіться: Засідання Верховної Ради 11 вересня: онлайн-трансляція

      Зокрема, пайовий внесок більше не буде необхідним при будівництві. Формально такий "податок" мав платити забудовник, однак насправді його платником ставав покупець нерухомості.

      Крім того, пайовий внесок не має чіткого цільового характеру (відповідні кошти не обов’язково йдуть на розвиток інфраструктури), а оплата вартості приєднання до інженерних мереж зазвичай сплачується замовниками будівництва окремо від пайового внеску,
      – пояснюють автори законопроєкту.

      Вони сподіваються, що його остаточне ухвалення дозволить покращити бізнес-клімат в Україні.

      У свою чергу начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Юліан Чаплінський переконаний, що скасування сплати пайового внеску у розвиток місцевої інфраструктури завдасть значних збитків місцевим бюджетам, втрати можуть сягнути 1,6 мільярда гривень, що унеможливить реалізацію багатьох важливих проектів з розвитку міст.

      Раніше на інженерну і соціальну інфраструктуру передбачали плюс 20% від вартості житлового фонду. Зараз це 4% для житлової забудови і 10% для комерційної. Комітет ВРУ з питань економічного розвитку підрахував, що втрати для місцевих бюджетів будуть приблизно 1,6 млрд грн. Цей закон нежиттєздатний, адже він не передбачає альтернативи, як поповнити ці гроші для розвитку інфраструктури. Інвестиційні внески міста скеровують в будівництво доріг, садочків, шкіл, закупівлю нового громадського транспорту,
      – розповів Чаплінський в коментарі Zaxid.net.

      Зараз інвестор повинен заплатити у розвиток інфраструктури населеного пункту пайовий внесок, якщо будує якийсь житловий комплекс. Його розмір коливається від 4% до 10% вартості такого будівництва.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини України Новини політики Верховна Рада Інвестиції Законодавство
      Джерело: 24 канал
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