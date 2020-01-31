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      Щоб уберегтися від тіні Росії: Польща купує у США винищувачів на майже 5 мільярдів доларів

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      Польща отримає від США 32 винищувачі F-35 / inosmi.ru

      Польща підписала угоду зі Сполученими Штатами про закупівлю 32 винищувачів F-35. Українській сусідці бойові борти загалом обійдуться у 4 мільярди 600 мільйонів доларів.

      Президент Анджей Дуда наголосив, що нова угода є важливим етапом на шляху формування сучасного польського війська. Про це повідомляє "Польське радіо".

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      Він також підкреслив, що купівля винищувачів повинна стати інвестицією, яка працюватиме на зміцнення американсько-польських відносин.

      Це черговий надзвичайно важливий момент у наших відносинах. Він чітко показує якість польсько-американських відносин і те, як влада Сполучених Штатів нас оцінює як союзника і друга США тут, у Європі,
      – наголосив Анджей Дуда.

      Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також зазначив, що на озброєнні польського війська зараз є винищувачі радянського та російського виробництва – МіГ-29 та Су-22.

      "Поява винищувачів F-35 у нашій армії означатиме, що тінь Росії буде усунуто", – заявив Моравецький.

      Умови контракту: за майже 4,6 мільярда доларів Польща отримає 32 винищувачі F-35. Для польського війська їх почнуть виготовляти у 2024 році, а перші зразки Польща отримає – у 2026-му.

      Що відомо про винищувачі F-35?F-35 – малопомітні винищувачі-бомбардувальинки п'ятого покоління. Їх використовують, зокрема, військово-повітряні та військово-морські сили США, а також ВМС Великої Британії. Крім того, їх використовують Туреччина, Австралія, Норвегія, Італія, Канада, Нідерланди і Данія.

      Винищувачі здатні розганятися до понад 1 тисячі 900 кілометрів за годину, а їх бойовий радіус перевищує тисячу кілометрів. F-35 здатен літати, будучи озброєним 2 бомбами до 900 кілограмів та 4 керованими ракетами.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Анджей Дуда Новини США Новини Росії Новини Польщі авіація Зброя Новини політики
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