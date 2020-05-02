Шоста річниця трагічних подій в Одесі: як у місті забезпечують безпеку – фото, відео

В Одесі понад 1,5 тисячі правоохоронців забезпечують посилену охорону громадського порядку. Основні запобіжні заходи зосереджені на місцях трагічних подій 2 травня 2014 року.

У шосту річницю трагічних подій в Одесі безпеку місцевих жителів забезпечують понад 1,5 тисячі правоохоронців, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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На вулицях міста працюють співробітники поліції, ДСНС, Нацгвардії.

Основні превентивні заходи зосереджені біля Соборної площі, Куликова Поля і в центральній частині міста,

– заявили у поліції.

Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з людьми, а також стежать за дотриманням законодавства та карантинних обмежень.

Крім того, у поліції нагадують про кримінальну відповідальність за використання забороненої символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

"Просимо громадян не порушувати закон, дотримуватися вимог карантину, не провокувати конфліктних ситуацій", – наголошують у поліції. Та додають, що від свідомості кожного залежить не лише мир та спокій в місті, а й стан епідемічної ситуації в регіоні.

Як в Одесі забезпечують громадський порядок у шосту річницю трагічних подій

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