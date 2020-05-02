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      Шоста річниця трагічних подій в Одесі: як у місті забезпечують безпеку – фото, відео

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      Шоста річниця трагічних подій 2 травня в Одесі
      Шоста річниця трагічних подій 2 травня в Одесі / Пресслужба Нацполіції

      В Одесі понад 1,5 тисячі правоохоронців забезпечують посилену охорону громадського порядку. Основні запобіжні заходи зосереджені на місцях трагічних подій 2 травня 2014 року.

      У шосту річницю трагічних подій в Одесі безпеку місцевих жителів забезпечують понад 1,5 тисячі правоохоронців, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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      На вулицях міста працюють співробітники поліції, ДСНС, Нацгвардії.

      Основні превентивні заходи зосереджені біля Соборної площі, Куликова Поля і в центральній частині міста,
      – заявили у поліції.

      Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з людьми, а також стежать за дотриманням законодавства та карантинних обмежень.

      Крім того, у поліції нагадують про кримінальну відповідальність за використання забороненої символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

      "Просимо громадян не порушувати закон, дотримуватися вимог карантину, не провокувати конфліктних ситуацій", – наголошують у поліції. Та додають, що від свідомості кожного залежить не лише мир та спокій в місті, а й стан епідемічної ситуації в регіоні.

      Як в Одесі забезпечують громадський порядок у шосту річницю трагічних подій

      Шоста річниця трагічних подій 2 травня в Одесі: як у місті забезпечують безпеку – відео

      Що відомо про події в Одесі 2 травня 2014 року

      • Шість років тому в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей.
      • Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще приблизно 200 – отримали поранення.
      • За інформацією активістів та очевидців, антимайданівцям фінансово та організаційно сприяла Росія.
      • Наразі нікого з чиновників не був притягнули до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси та пожежі на Куликовому полі.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Сутички в Одесі ДСНС Нацгвардія Поліція Новини Одеси Новини України
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