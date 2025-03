Гайтана до п'яти років жила у Конго, а тоді переїхала з мамою до України. Вона навчалась у музичній школі за класом саксофона, а вищу освіту здобувала на економічному факультеті. Як співачка стала популярною, чому зникла зі сцени та у який скандал потрапила – детальніше читайте в матеріалі Show24.

Шлях до популярності

Окрім музики, виконавиця також захоплювалась спортом. Ба більше, вона – кандидатка у майстри спорту з настільного тенісу. Крім того, Гайтана володіє декількома мовами.

Співоча кар'єра для артистки розпочалась ще у 90-х роках. Спершу вона була учасницею дитячого конкурсу "Фант-лото "Надія"", де посіла третє місце. Композитор Володимир Бистряков помітив юний талант і запросив дівчину в ансамбль "Альтана". Від так, Гайтана брала участь у записі мультфільмів, і навіть була бек-вокалісткою у низки тодішніх зірок: Ірини Білик, зрадниць Таїсії Повалій та Ані Лорак, Миколи Караченцева та Олександра Малініна.

Гайтана / Фото з інстаграму співачки

Пізніше виконавиця співала з джазовим оркестром "Overtime" та попджазовою групою "Unity". На початку 2000-х Гайтана почала співпрацювати з музичним холдингом Lavina Music. Вона починає працювати над альбомами, а вже у 2007 році у світ виходить трек "Шаленій", який став справжнім хітом.

Гайтана – "Шаленій": дивіться відео онлайн

У 2012 році співачка вирушила до сонячного Баку, щоб представити нашу країну на Євробаченні. Вона виступала з треком Be My Guest, який спричинив скандал. У пісні нібито помітили ознаки плагіату, адже глядачам вона була схожа на інші композиції: Сlocks – Coldplay When Love Takes Over – Kelly Rowland feat. David Guetta.

Гайтану також "звинуватили" і в тому, що її виступ нецікавий, тому публіка віддала артистці 65 балів і 15 місце.

Gaitana – Be My Guest (Євробачення-2012): дивіться відео онлайн

У 2012 році, коли Україна приймала на своїх теренах Чемпіонат Європи з футболу "Євро-2012", Гайтана отримала почесне звання "Офіційний друг Євро-2012" та підготувала гімн до футбольного чемпіонату під назвою "Viva, Європа!". Згодом вона ще й записала трек і кліп на підтримку українського клубу "Шахтар Донецьк".

Особисте життя

Про особисте життя артистки відомо не так багато. Колись вона була у стосунках зі своїм продюсером Едуардом Клімом, але у 2015 році пара розлучилась.

Гайтана та Едуард Клім / Фото видання viva.ua

Пізніше співачка таємно вийшла заміж за саунд-продюсера Олександра Смарта. Стосунки між ними зав'язались тоді, коли чоловік вирішив допомогти артистці з аранжуванням пісні.

У 2017 році народила доньку Ніколь. У соцмережах жінка зрідка ділиться спільними світлинами зі своїм обранцем, однак часто публікує милі фото з донькою.

Донька Гайтани / Фото з інстаграму

Повернення у шоубізнес і скандал через російську мову

Відомо, що виконавиця розірвала контракт із Lavina Music. Тоді вона заявила, що тепер є "капітаном свого корабля". Зазначимо, що після розірвання контракту з Lavina Music, права на творчість тепер належать співачці.

Перед тим, як взяти творчу паузу, Гайтана випустила крайній кліп ще у 2016 році. Після цього вона зникла зі сфери публічності й заявила, що йде з шоубізнесу, бо її пріоритет – сім'я. Але через 7 років співачка заявила про гучне повернення.

Гайтана зізналась, що переживала творчу кризу. Її переповнювали страх і безпорадність.

У квітні 2024 вона презентувала новий альбом "Сонце в тобі", куди увійшли 10 пісень виконавиці, випущених після 2014 року.

Влітку 2024 року артистка потрапила у скандал. Спершу в інстаграмі вона раптово перейшла на російську мову, що спричинило хвилю критики в мережі. Фани відзначили її перехід як толерування спільного простору з росіянами та нагадали про важливість української мови.

Гайтана відповіла на критику, пояснивши, що обирає людей за їхніми вчинками, незалежно від мови спілкування.

Гайтана відповіла на критику / Скриншот з інстаграму Гайтани

Згодом вона виступила у Бішкеку, де виконувала лише свої російськомовні пісні, тоді як про українські хіти не було навіть згадки.

Гайтана заспівала російською: дивіться відео онлайн

Де зараз Гайтана

Співачка не говорила відкрито про те, де зараз проживає. Однак журналісти стверджували, що вона оселилась у Швейцарії. Це підтверджує і геолокація облікового запису в інстаграмі.

Гайтана проживає у Швейцарії / Скриншот з інстаграму

Наразі зірка продовжує працювати над своєю творчістю. Випускає нові пісні та зрідка ділиться світлинами.