Дуа Ліпа здобула чимало музичних нагород за свою творчу діяльність. Її шлях у шоубізнес почався у 2015 році, а сьогодні вона вже у списку топових співачок у цілому світі. Дізнавайтесь про найпопулярніші треки виконавиці у матеріалі Show 24.
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Топпісні Дуа Ліпи, які побили не один рекорд
Don't Start Now (2019)
Трек належить до другого студійного альбому Future Nostalgia, а на церемонії Греммі-2021 був номінований у трьох категоріях: Найкращий запис року, Найкраща пісня року та Найкраще сольне поп-виконання.
Dua Lipa – Don't Start Now: дивіться відео онлайн
New Rules (2017)
Трек увійшов до дебютного альбому співачки. Пісня присвячена темі розставання, а музичні критики дали схвальну оцінку. Ба більше, відеоробота на ютубі налічує понад 3 мільярди переглядів.
Dua Lipa – New Rules: дивіться відео онлайн
One Kiss (2018)
Пісня записана у колаборації з діджеєм Келвіном Гаррісом. У треку поєднали різні стилі музики, а на ютубі кліп набрав майже мільярд переглядів.
Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss: дивіться відео онлайн
Levitating (2020)
На цей трек записано чимало реміксів зі відомими виконавцями, серед яких: Мадонна, Міссі Елліот і американський репер DaBaby. Кожна із версій була по-різному оцінена критиками.
Dua Lipa – Levitating (feat. Madonna and Missy Elliott): дивіться відео онлайн
Cold Heart (2021)
Пісня записана разом із британським музикантом Елтоном Джоном. Для обох виконавців трек став неймовірно успішним.
Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix): дивіться відео онлайн
Ці п'ять треків цьогоріч перетнули позначку в понад 2 мільярди прослуховувань на платформі Spotify. Це рекорд не тільки для пісень, а й для співачки, яка першою в історії перетнула таку межу.
Training Season (2024)
Критики певні, що пісня має комерційний потенціал. Дехто сказав, що трек має стати "гімном жінок улітку 2024", а хтось визнав, що це найкраща пісня співачки за останній час. Крім того, у тіктоці користувачі навіть започаткували тренд під цей трек.
Dua Lipa – Training Season: дивіться відео онлайн
Dance The Night (2023)
Дуа Ліпа спеціально написала трек до фільму "Барбі". Пісня стала четвертою в кар'єрі співачки, яка посіла перше місце у Великобританії.
Dua Lipa – Dance The Night (From Barbie The Album): дивіться відео онлайн
Цікаві факти про Дуа Ліпу
- Після навчання в театральній школі майбутня зірка почала публікувати в ютубі й SoundCloud кавери на популярні пісні таких виконавців, як: Алессія Кара, Джастін Бібер, Крістіна Агілера та інших.
- Згодом вона виступала в клубах і ресторанах;
- У 2015 році Ліпа розпочала співочу кар'єру, випустивши дебютну пісню New Love;
- Пізніше її відзначили престижними преміями Греммі та Brit Awards за видатний внесок у музичну індустрію;
- А цього року ввійшла до 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.