Дуа Ліпа здобула чимало музичних нагород за свою творчу діяльність. Її шлях у шоубізнес почався у 2015 році, а сьогодні вона вже у списку топових співачок у цілому світі. Дізнавайтесь про найпопулярніші треки виконавиці у матеріалі Show 24.

Може зацікавити Modern Talking знову в моді: як блогер-мільйонник завірусив новий тренд у тіктоці

Топпісні Дуа Ліпи, які побили не один рекорд

Don't Start Now (2019)

Трек належить до другого студійного альбому Future Nostalgia, а на церемонії Греммі-2021 був номінований у трьох категоріях: Найкращий запис року, Найкраща пісня року та Найкраще сольне поп-виконання.

Dua Lipa – Don't Start Now: дивіться відео онлайн

New Rules (2017)

Трек увійшов до дебютного альбому співачки. Пісня присвячена темі розставання, а музичні критики дали схвальну оцінку. Ба більше, відеоробота на ютубі налічує понад 3 мільярди переглядів.

Dua Lipa – New Rules: дивіться відео онлайн

One Kiss (2018)

Пісня записана у колаборації з діджеєм Келвіном Гаррісом. У треку поєднали різні стилі музики, а на ютубі кліп набрав майже мільярд переглядів.

Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss: дивіться відео онлайн

Levitating (2020)

На цей трек записано чимало реміксів зі відомими виконавцями, серед яких: Мадонна, Міссі Елліот і американський репер DaBaby. Кожна із версій була по-різному оцінена критиками.

Dua Lipa – Levitating (feat. Madonna and Missy Elliott): дивіться відео онлайн

Cold Heart (2021)

Пісня записана разом із британським музикантом Елтоном Джоном. Для обох виконавців трек став неймовірно успішним.

Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix): дивіться відео онлайн

Ці п'ять треків цьогоріч перетнули позначку в понад 2 мільярди прослуховувань на платформі Spotify. Це рекорд не тільки для пісень, а й для співачки, яка першою в історії перетнула таку межу.

Training Season (2024)

Критики певні, що пісня має комерційний потенціал. Дехто сказав, що трек має стати "гімном жінок улітку 2024", а хтось визнав, що це найкраща пісня співачки за останній час. Крім того, у тіктоці користувачі навіть започаткували тренд під цей трек.

Dua Lipa – Training Season: дивіться відео онлайн

Dance The Night (2023)

Дуа Ліпа спеціально написала трек до фільму "Барбі". Пісня стала четвертою в кар'єрі співачки, яка посіла перше місце у Великобританії.

Dua Lipa – Dance The Night (From Barbie The Album): дивіться відео онлайн

Цікаві факти про Дуа Ліпу