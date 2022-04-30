Шукають "гарматне м'ясо": у російських військових паніка від згадки про Чорнобаївку

Збройні Сили України непристойну кількість разів розгромили російських окупантів у Чорнобаївці, що в Херсонській області. Тепер війська агресора масово відмовляються йти в наступ на цьому напрямку.

Російські військові не вірять своєму командуванню

Про паніку серед окупантів від згадки про Чорнобаївку свідчать перехопленні розмови СБУ. Українські силовики перехопили розмову командира батальйону збройних сил Росії з командиром роти, який прибув із поповненням з ОРДЛО.

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Розмови росіян засвідчують, що їхні військові масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку. Зі слів окупантів можна зробити висновок, що вони шукають "дурнів", які готові стати "гарматним м'ясом".

Сьогодні вранці російські відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо!" Вони тут стояли, їх послали туди (в Чорнобаївку – 24 канал). Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть "Ви що, долбо*би, бл*дь? Куди ви сунетесь?!!", І ось це – почалася паніка,

– пожалівся загарбник з ОРДЛО.

Російський командир розповів, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей "нового поповнення" з ОРДЛО погодилися йти в атаку.

Перехоплена розмова окупантів – відео

Щоб змусити військових піти на фронт, російські командири брешуть нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть. Однак російські військові не вірять своєму командуванню.

Зауважимо, що українські військові нещодавно 17-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці. Ворогу важливо захопити Чорнобаївку, щоб окупувати всю Херсонщину. Та через спротив ЗСУ росіяни зазнають невдач.

Перехоплені розмови росіян

СБУ постійно перехоплює розмови російських військових, в яких вони скаржаться на своє командування та розповідають про втрати.

В одній з розмов окупанти розповідали рідним саме про великі втрати. У схожій розмові мобілізований військовий з окупованого Донецька розповів, що росіяни відмовляються воювати.

Через це російські офіцери почали змушувати військових воювати, погрожуючи розстрілом. Також завдяки перехопленим розмовам СБУ фіксує звірські наміри ворога.

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