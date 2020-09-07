У мережі опублікували нові деталі скандалу навколо аудіозапису розмови сімейного лікаря з диспетчером швидкої допомоги в Києві. Відповідно до нього, медики відмовилися людину з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. А такий крок вони аргументували начебто браком ліжкомісць.

Нові подробиці скандалу

За інформацією журналіста Андрія Павловського, після того, як скандал набрав обертів Київська облдержадміністрація звинуватила диспетчера швидкої допомоги в некомпетентності. Жінку вже усунули з посади.

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Крім того у Київській ОДА повідомили про проведення внутрішнього розслідування інциденту, яке очолив сам очільник обласної адміністрації Василь Володін.

Водночас у Київський ОДА переконують, виявилося, що диспетчер "швидкої" начебто є абсолютно непідготовленим фахівцем. Тобто людиною, який підміняла професійного працівника. Тому і володів неперевіреними даними.

Натомість сімейний лікар хворого, який дзвонив диспетчеру, є співробітником приватного медичного центру. У КОДА заявили, що він не уклав угоду з Національною службою здоров'я України та не укладає декларації на медичну допомогу з пацієнтами. Також у адмінстрації запевнили, що місць у столичних лікарнях вистачить усім.

Щоправда, в самому медичному центрі зазначили, що КОДА володіє достовірною інформацією. За їхніми словами, вищезазначений лікар підписав з пацієнтами більш ніж 600 декларацій. І це можна перевірити на сайті Національної служби здоров'я. Загальна ж кількість підписаних декларацій в центрі становить приблизно 3 тисячі.

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Основне про скандал із відмовою госпіталізувати чоловіка

У мережі оприлюднили запис розмови, що відбувалося 3 вересня.

На записі можна почути, як сімейний лікар наполягав, що хворого треба госпіталізувати. Але диспетчерка у відповідь лише заявила, що місця для "людей з підозрою" в Київській області закінчилися, і що з пацієнтом робити – вона не знає.

і що з пацієнтом робити – вона не знає. За словами лікаря, у 93-річного хворого – підтверджена двостороння пневмонія, але ПЛР-тесту на коронавірус досі немає. Крім того, людина відчувала задуху, у нього уражено легені на 70%. Водночас він лежав удома і "сходить з глузду".

Крім того, людина відчувала задуху, у нього уражено легені на 70%. Водночас він лежав удома і "сходить з глузду". На це диспечерка сказала, що пацієнтів, у яких пневмонія, але немає підтвердженого тесту на COVID-19 – у лікарні просто не кладуть. Пообіцяли хіба спробувати знайти лікарню, яка візьме пацієнта. Але, мовляв, "не обнадіюйте".

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Слухайте повний запис скандальної розмови щодо госпіталізації хворого з підозрою на COVID-19