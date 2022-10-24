Контрнаступ на Херсонщині: у ЗСУ розповіли, скільки населених пунктів звільнили з-під окупації

Українські військові проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. ЗСУ вдалося звільнити значну частину правобережжя Херсонської області.

Сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині. У цих населених пунктах, як зазначають військові, мешкають понад 12 тисяч осіб.

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Які ще населені пункти звільнили ЗСУ

Повідомляється, що у звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка нещодавно інформувала, що серед звільнених сіл, де проведено комплекс стабілізаційних заходів:

Новодмитрівка,

Костирка,

Черешневе,

Новомиколаївка,

Новопетрівка,

Блакитне.

59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка обороняла Херсон, а зараз йде його звільняти.

ЗСУ посувають лінію фронту на Херсонщині

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що ЗСУ продовжують сунути лінію фронту на Херсонщині. Водночас окупанти дуже міцно "засіли" за оборонним рубежем.

Крім того, Гуменюк спростувала інформацію пропагандистів, мовляв, ЗСУ витіснили з одного населеного пункту на Херсонщині.

На тлі наступу ЗСУ окупанти відступають з правого берега Херсонщини. У жовтні супутникові знімки зафіксували, що Росія перекидає техніку з правого берега Дніпра до Нової Каховки.

Командувач вторгнення Росії Сєргєй Суровікін заявляв, що щодо Херсона можливі "непрості рішення".

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії зазначили, що слова Суровікіна про "непрості рішення" дійсно можуть свідчити, що Росія серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил.

Також в американській розвідці заявили, що ЗСУ мають унікальний шанс, щоб звільнити Херсон і частину Донбасу. Наші воїни можуть звільнити значну територію упродовж наступних тижнів.

Важливо зазначити, що в ЗСУ закликають дотримуватися режиму тиші та не розголошувати інформацію про успіхи та плани наших воїнів.

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