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Складний смартфон Microsoft Surface: у компанії оприлюднили неприємні новини

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Складний смартфон Microsoft Surface не вийде у 2018 році
Складний смартфон Microsoft Surface не вийде у 2018 році / Соцмережі

Вже давно ходять чутки, що компанія Microsoft готується до випуску складного смартфону Microsoft Surface. Зараз стало відомо, що його запуск у 2018 році не відбудеться, оскільки компанія ще допрацьовує пристрій.

Зокрема, таку інформацію оприлюднив корпоративний віце-президент групи Microsoft Devices і "батько" серії Surface Панос Панай у коментарі ресурсу The Wired.

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Так, за його словами, Microsoft поки не вважає за необхідне поповнювати лінійку своїх продуктів подібним пристроєм.

Як підкреслив представник компанії, нові продукти Surface будуть робити акцент на нових способах комунікації між користувачем і електронним гаджетом.

Водночас за інформацією видання Thurrott, який посилається на джерела у Microsoft, реліз смартфону Surface відбудеться у 2019 році, хоча коли саме, поки невідомо.

Наразі ж компанія доопрацьовує пристрій, аби він відповідав преміум-ніші ринку та мав передові характеристики.

Додамо, що у Microsoft, за останньою інформацією, сконцентрувалися на проекті під кодовою назвою Andromeda, який має стати новою революційною категорією пристроїв, тобто чимось середнім між ПК і мобільними гаджетами.

До слова, нещодавно стало відомо, що корпорація Huawei готується до випуску смартфону Mate 20 Pro, який матиме вигнутий OLED-екран. 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Смартфони Microsoft
Джерело: 24 Канал
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