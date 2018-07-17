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Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite: купити за приємною ціною можна вже зараз

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Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite: презентації ще не було, а продаж вже розпочався
Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite: презентації ще не було, а продаж вже розпочався / Соцмережі

Незадовго до офіційного запуску смартфону Xiaomi Mi A2 у мережі з'явилася інформація, що його доступніша версія, а саме Mi A2 Lite, вже надійшла у продаж та є доступною у кількох інтернет-магазинах.

Ціна новинки, яка має досить хороші технічні характеристики, виявилась досить приємною, передає Gizmochina.

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Так, смартфон отримав металевий корпус і 5,84-дюймовий Full HD+ дисплей з "монобровою" та роздільною здатністю у 2228x1080 пікселів.

"Серцем" пристрою став восьмиядерний процесор Snapdragon 625 від компанії Qualcomm, що працює на частоті 2,0 ГГц. Також тут встановлено чистий Android Oreo, щоправда якої версії, поки невідомо.

Пристрій випускатиметься у двох варіантах: 3/32 ГБ і 4/64 ГБ. Додатково збільшити обсяг вбудованої пам'яті можна за допомогою microSD-карти.

Крім того, Xiaomi Mi A2 LiteТ може похвалитися основною камерою з подвійним сенсорним модулем на 12 і 5 Мп, підтримкою штучного інтелекту та можливістю запису відео з роздільною здатністю 4К.

Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi , смартфон, телефон, гаджети
Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite: характетистики та ціна тішать 

Фронтальну ж камеру оснащено модулем на 5 Мп, а ємність акумулятора становить 4 000 мАг.

Смартфон буде доступним у трьох кольорах: чорному, золотому та блакитному.

Відомо, що молодша версія обійдеться Вам у 190 доларів, а версія 4/64 ГБ – у 210 доларів.

Хоча не виключено, що розсилка замовлень почнеться не раніше ніж дата анонсу. За словами деяких користувачів, насправді ритейлер пропонує купити "замаскований" під Mi A2 Lite смартфон Redmi 6 Pro з кастомною прошивкою.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації від Xiaomi поки немає.

Нагадаємо, компанія Xiaomi має презентувати свій Mi A2 наприкінці липня у іспанському Мадриді.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Xiaomi Техно Ґаджети Смартфони Інформаційні технології Ціни
Джерело: 24 Канал
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