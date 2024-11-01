У ніч на понеділок 28 жовтня 33-річна К'янті Мінс, її 9-річний син Роман Россман та 5-місячна донька Мекка Мінс перелізли через захисну огорожу на Ніагарському водоспаді, передає 24 Канал з посиланням на Metro.

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Чи був стрибок матері самогубством

Співробітники поліції штату Нью-Йорк, паркової поліції та Бюро кримінальних розслідувань прибули близько 21:00 в район острова Гоат-Айленд, який примикає до острова Луна.

Розслідування встановило, що цей інцидент був навмисним за своєю природою, хоча обстави ще з'ясовують,

– кажуть у відомстві.

Внаслідок пошуково-рятувальних робіт з'ясували, що К'янті Мінс та її діти загинули. Відомо, що жінка була консультанткою з питань домашнього насильства.

Розслідування відбувається за сприяння безпілотних авіаційних систем і морського патруля поліції штату. А також авіаційного підрозділу підводного пошуку поліції штату, поліцейського департаменту Ніагарського водоспаду та приватних шкіл Ніагара Чартер.

Острів Луна є популярним місцем, звідти відкривається вид на водоспад. Схожі випадки там траплялися і раніше.