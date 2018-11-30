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      "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера

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      Коли фільм про відчайдушну подорож вийде у світ?
      Коли фільм про відчайдушну подорож вийде у світ? / 24 канал

      Його життя було гігантським фільмом! Остання стрічка-подорож українського режисера й відчайдушного мандрівника Леоніда Кантера "Людина з табуретом" побачить світ 20 лютого 2019 року в столичному кінотеатрі "Жовтень".

      Документально-пригодницький фільм "Людина з табуретом" покаже мандрівку до Тихого океану, гру та життя ініціатора – режисера, продюсера та мандрівника Леоніда Кантера, який 4 червня цього року добровільно пішов з життя.

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      Як створювали фільм про табуретні експедиції до чотирьох океанів, як інтегрували у сценарій самогубчий постріл героя та про що буде стрічка, кінокоманда розповіла сьогодні на прес-брифінгу у кінотеатрі "Жовтень".

      З чого все почалося?

      Зі сміливої авантюри – гри "З табуретом до океану". Її правила вигадав у 2004 році режисер Леонід Кантер: донести чотири кухонні табурети до чотирьох океанів, без грошей, але з камерами в руках та піснями й виставами про любов та Україну. Цей задум був проявом свободи і того, що будь-які мрії здійсненні, якщо їх здійснювати.


      Фото з масштабних експедицій до чотирьох океанів / Архів кінокоманди

      Так, мандрівники здійснили 4 експедиції та залишили табурети пам’ятниками на берегах всіх океанів. Кожна з мандрівок мала різну тривалість, маршрути, команду, але завжди штовхала учасників до непередбачуваних пригод та пізнання світу й себе.

      Вони зустрічали людей на іншому боці планети, які шукають щастя – у церквах, медитаціях, карнавалах, піснях, ворожінні, пияцтві та наркотиках. Вони голодували, важко працювали, спали, де доведеться, мились в річках та водоспадах... І все заради своєї химерної мрії – віднести табурет на край землі.

      Леонід знімав усе, що його оточувало. Під час експедицій назбиралося кількасот годин унікального відеоматеріалу: епізоди життя індіанців на Карибських островах, тибетських монахів та бандитських латиноамериканських мегаполісів, вуличні вистави на майданах і палубах кораблів, перипетії між мандрівниками, пейзажі Амазонки, пустелі Гобі та Патаґонії...


      Фото з масштабних експедицій до 4 океанів / Архів кінокоманди

      Про три експедиції зробили фільми ще за життя Кантера, на черзі – прем'єра останнього.

      Про що фільм?

      У фільмі "Людина з табуретом" покажуть подорож до Тихого океану тривалістю в рік. Серед 20-ти учасників ініціатор експедиції – Леонід Кантер із дружиною Діаною та донькою Маґдаленою. Якщо Леонід невпинно здійснював свою шалену мрію – ніс табурет на мис Горн, то метою Діани та Маґдаленки було зібрати унікальні казки народів світу, що також увійшли до фільму.


      Фото з мандрівки до Тихого океану / Архів кінокоманди

      Леонід не розлучався з камерою і перетворив своє життя на фільм, в якому був і головним героєм, і режисером. Ця стрічка мала розповісти про його шалені мандри, які не один рік збуджували уяву та надихали мандрівників.

      Одначе фільм відкладали до кращих часів, бо по поверненню в Україну Кантера закрутила революція і війна. Він зняв три документальних військових стрічки "Війна за свій рахунок", "Добровольці Божої Чоти" та "МІФ". І на початку 2018-го взявся за фільм про подорож, 
       розповіла продюсер Катерина Мізіна.

      Проте сценарій фільму змінило саме життя, а точніше смерть Кантера. 4 червня цього року він добровільно пішов із життя, знявши останній кадр для свого фільму. А фільм заповів закінчити давньому університетському вчителю й режисеру Ярославу Попову, з яким робив і попередні кінокартини.

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      Чи інтегрували самогубчий постріл у сценарій?

      Попов не міг залишити цю подію поза фільмом, тому сценарій пережив трансформації. І фільм став філософсько-пригодницьким байопіком.

      "Це був потужний удар по нашому задуму! По-перше, усвідомлення того, що сталося, гальмувало процес. Але кінокоманді швидше за всіх вдалося це прийняти, зрозуміти і відпустити його, бо у нас не було іншого виходу. Все літо тривала боротьба між закладеним ним у стрічку щастям і тою бідою, що сталася",  поділився режисер.

      Трейлер фільму "Людина з табуретом" – дивіться відео:

       

      За його словами, були варіанти розбити історію на два фільми: про щастя і про добровільну смерть, або ж лише натякнути на самогубство. Проте у вересні вирішили інтегрувати у фільм останнє відео Леоніда, зняте за кілька годин до смерті.

      Усі казали: "Як же так… розпалили багаття любові і потім цією подією заллємо?! Воно ж, ніби, все перекреслює". Але сталося диво, і самогубство вляглося в один твір. Вибудувався класичний варіант трагедії, де у фіналі смерть героя навертає глядача, щоб далі жити, любити й оберігати своїх близьких. Ми вважаємо що його смерть з нашою допомогою працює на любов, 
       розповів Попов.

      Проте не можна сказати щось про добровільну смерть, не викликавши хвилю негативу, нарікань чи пліток, говорить продюсер.

      Тому говорити про смерть у мистецтві – єдиний шлях наблизити розуміння, що смерть  частина сценарію, і ми маємо не боятись і не відштовхувати, а сприймати це тільки з любов'ю. Меседжі фільму: любов і щастя. Ми змогли вийти на фінальну ідею, 
       відзначила Мізіна.

      Хто і як створює це кіно?

      Окрім продюсера Катерини Мізіної та режисера Ярослава Попова, фільм роблять й інші друзі та колеги Леоніда Кантера. Раніше ця ж команда створила разом із ним документальні стрічки "Добровольці Божої Чоти" та "МІФ".


      Кінокоманда на прес-брифінгу


      Табурети створив член команди – білорус Кирило Кравцов

      Унікальну музику до фільму написали Марко й Тарас Галаневич – музиканти гуртів ДахаБраха та OY sound system; а також Balaklava Blues, Freel та Едуард Приступа.

      Магічну анімацію казкових історій різних народів та графічне оформлення фільму зробила студія українських мультиплікаторів RIDNI Animation.

      Звуковий супровід до стрічки "Людина з табуретом" зроблено студією KWA sound production, яка робила звук для фільмів "Кіборги", "МІФ", "Жива Ватра" та інших.

      17 серпня успішно завершилась кампанія фільму "Людина з табуретом" на Спільнокошті, себто до його створення долучились сотні доброчинців з усього світу! Виробництво фільму відбувається також за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

      "Робота була складною. До команди доєднувались люди. Змінювались сценаристи, режисери монтажу, ламалась техніка, комп'ютери віддавались в ремонт. Це було схоже на величезне випробовування, яке ми пройшли",  говорить продюсер.

      Помічник режисера Інна Палійчук порівнює це кіно з великим живим організмом, який чомусь захворів, і цю хворобу незрозуміло як лікувати... Натомість всі довкола починали на неї нездужати…

      Були моменти, коли не знали, куди рухатися і що робити. Але ми це "розрулили". Люди, які роблять це кіно, дуже сильні, 
       сказала Палійчук.

      Без новацій не обійшлося

      Одна з важливих ідей Кантера  поєднання документальних фільмів з анімацією. Таке вкрай рідко зустрічається у вітчизняному кінематографі. Вперше режисеру це вдалося втілити у "МІФі". До роботи над "Людиною з табуретом" теж залучили аніматорів.

      Поєднання кіно й анімації – дуже цікава історія, бо анімація може показати, як бачить подорож маленька дитина Магда. І може, цитую Леоніда, очуднити кіно,
       розповідає аніматор.

      Завдяки RIDNI Animation у фільмі багато графіки, яка розкриває події, декілька анімаційних історій, які занурюють у казкові світи, виконані у різних анімаційних техніках.

      "Ми на своїй шкірі відчули щось схоже на мандрівку Америкою, але не виходячи із студії. День за днем занурювались все глибше у цю подорож і видумували чаклунства", – говорить він.

      Завдання аніматорів полягало в очудненні казок, які збирала донька Леоніда Магда.

      Вийшло набагато більше і якісніше, ніж планували. Кожну казку ми зробили в окремому стилі: графічна ілюстрація, пластилін, колажна графіка... Вдалося відобразити, як дитина відчуває казки і додати магії,
        сказав Сєва.

      Чи побачать українці фільм на великому екрані?

      Так, і доволі скоро. Прем'єра відбудеться 20 лютого 2019-го в улюбленому столичному кінотеатрі кінобанди "Жовтень", де раніше й показували всі "табуретні" фільми. Прокат стартує з 21 лютого.

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      Домовленості щодо показів з українськими кінотеатрами тривають, останні правки у фільм вносяться. На носі – дебют фільму доброго й талановитого безумця Леоніда Кантера тривалістю в життя! Стрічка вас точно здивує, бо нічого й близько схожого в українському кінематографі ще не ставалося...


      Леонід Кантер / Фото з архіву режисера
       

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України LifeStyle Публікації Статті Кіно Новини культури
      Джерело: 24 канал
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