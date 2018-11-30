"Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера

Его жизнь была гигантским фильмом! Последняя лента-путешествие украинского режиссера и отчаянного путешественника Леонида Кантера "Человек с табуретом" увидит свет 20 февраля 2019 года в столичном кинотеатре "Жовтень".

Документально-приключенческий фильм "Человек с табуретом" покажет путешествие к Тихому океану, игру и жизнь инициатора – режиссера, продюсера и путешественника Леонида Кантера, который 4 июня этого года добровольно ушел из жизни.

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Как создавали фильм о табуретных экспедициях к четырем океанам, как интегрировали в сценарий самоубийственный выстрел героя и о чем будет лента, кинокоманда рассказала сегодня на пресс-брифинге в кинотеатре "Жовтень".

С чего все началось?

Со смелой авантюры – игры "С табуретом к океану". Ее правила придумал в 2004 году режиссер Леонид Кантер: донести четыре кухонные табуретки до четырех океанов, без денег, но с камерами в руках, песнями и представлениями о любви и Украине. Этот замысел был проявлением свободы и того, что любые мечты осуществимы, если их осуществлять.

Фото из масштабных экспедиций к четырем океанам / Архив кинокоманды

Так, путешественники совершили 4 экспедиции и оставили табуреты памятниками на берегах всех океанов. Каждое из путешествий имело разную продолжительность, маршруты, команду, но всегда толкало участников к непредсказуемым приключениям и познанию мира и себя.

Они встречали людей на другой стороне планеты, которые ищут счастье – в церквях, медитациях, карнавалах, песнях, гадании, пьянстве и наркотиках. Они голодали, тяжело работали, спали, где придется, мылись в реках и водопадах... И все ради своей причудливой мечты – отнести табурет на край земли.

Леонид снимал все, что его окружало. Во время экспедиций собралось несколько часов уникального видеоматериала: эпизоды жизни индейцев на Карибских островах, тибетских монахов и бандитских латиноамериканских мегаполисов, уличные представления на площадях и палубах кораблей, перипетии между путешественниками, пейзажи Амазонки, пустыни Гоби и Патагонии...

Фото из масштабных экспедиций к 4 океанам / Архив кинокоманды

О трех экспедициях сделали фильмы еще при жизни Кантера, на очереди – премьера последнего.

О чем фильм?

В фильме "Человек с табуретом" покажут путешествие к Тихому океану длительностью в год. Среди 20-ти участников инициатор экспедиции – Леонид Кантер с женой Дианой и дочерью Магдаленой. Если Леонид постоянно осуществлял свою бешеную мечту – нес табурет на мыс Горн, то целью Дианы и Магдалины было собрать уникальные сказки народов мира,что также вошли в фильм.

Фото из путешествия к Тихому океану / Архив кинокоманды

Леонид не расставался с камерой и превратил свою жизнь в фильм, в котором был и главным героем, и режиссером. Эта лента должна была рассказать о его безумных путешествиях, которые не один год будоражили воображение и вдохновляли путешественников.

Однако фильм откладывали до лучших времен, потому что по возвращению в Украину Кантера закрутила революция и война. Он снял три документальных военных ленты "Война за свой счет", "Добровольцы Божьей Четы" и "МИФ". И в начале 2018-го взялся за фильм о путешествии,

– рассказала продюсер Екатерина Мизина.

Однако сценарий фильма изменила сама жизнь, а точнее смерть Кантера. 4 июня этого года он добровольно ушел из жизни, сняв последний кадр для своего фильма. А фильм завещал закончить давнему университетскому учителю и режиссеру Ярославу Попову, с которым делал и предыдущие кинокартины.

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Интегрировали ли самоубийственный выстрел в сценарий?

Попов не мог оставить это событие вне фильма, поэтому сценарий пережил трансформации. И фильм стал философско-приключенческим байопиком.

"Это был мощный удар по нашему замыслу! Во-первых, осознание того, что произошло, тормозило процесс. Но кинокоманде быстрее всех получилось это принять, понять и отпустить его, потому что у нас не было другого выхода. Все лето шла борьба между заложенным им в ленту счастьем и той бедой, что произошла", – поделился режиссер.

Трейлер фильма "Человек с табуретом" – смотрите видео:

По его словам, были варианты разбить историю на два фильма: о счастье и о добровольной смерти, или же только намекнуть на самоубийство. Однако в сентябре решили интегрировать в фильм последнее видео Леонида, снятое за несколько часов до смерти.

Все говорили: "Как же так... разожгли костер любви и потом этим событием зальем?! Оно же, вроде, все перечеркивает". Но произошло чудо, и самоубийство улеглось в одно произведение. Выстроился классический вариант трагедии, где в финале смерть героя обращает зрителя, чтобы дальше жить, любить и оберегать своих близких. Мы считаем, что его смерть с нашей помощью работает на любовь,

– рассказал Попов.

Однако нельзя сказать что-то о добровольной смерти, не вызвав волну негатива, нареканий или сплетен, говорит продюсер.

Поэтому говорить о смерти в искусстве – единственный путь приблизить понимание, что смерть – часть сценария, и мы должны не бояться и не отталкивать, а воспринимать это только с любовью. Месседжи фильма: любовь и счастье. Мы смогли выйти на финальную идею,

– отметила Мизина.

Кто и как создает это кино?

Кроме продюсера Екатерины Мизиной и режиссера Ярослава Попова, фильм делают и другие друзья и коллеги Леонида Кантера. Ранее эта же команда создала вместе с ним документальные ленты "Добровольцы Божьей Четы" и "МИФ".

Кинокоманда на пресс-брифинге





Табуреты создал член команды – белорус Кирилл Кравцов

Уникальную музыку к фильму написали Марк и Тарас Галаневичи – музыканты групп ДахаБраха и OY sound system; а также Balaklava Blues, Freel и Эдуард Приступа.

Магическую анимацию сказочных историй разных народов и графическое оформление фильма сделала студия украинских мультипликаторов RIDNI Animation.

Звуковое сопровождение к ленте "Человек с табуретом" сделано студией KWA sound production, которая делала звук для фильмов "Киборги", "МИФ", "Живая Ватра" и других.

17 августа успешно завершилась кампания фильма "Человек с табуретом" на Спильнокоште, то есть к его созданию присоединились сотни благотворителей со всего мира! Производство фильма происходит также при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

"Работа была сложной. К команде присоединялись люди. Менялись сценаристы, режиссеры монтажа, ломалась техника, компьютеры отдавались в ремонт. Это было похоже на огромное испытание, которое мы прошли", – говорит продюсер.

Помощник режиссера Инна Палийчук сравнивает это кино с большим живым организмом, который почему-то заболел, и эту болезнь непонятно как лечить... Взамен все вокруг начинали ею болеть...

Были моменты, когда не знали, куда двигаться и что делать. Но мы это "разрулили". Люди, которые делают это кино, очень сильные,

– сказала Палийчук.

Без новаций не обошлось

Одна из важных идей Кантера – сочетание документальных фильмов с анимацией. Такое крайне редко встречается в отечественном кинематографе. Впервые режиссеру это удалось воплотить в "МИФе". К работе над "Человеком с табуретом" тоже привлекли аниматоров.

Сочетание кино и анимации – очень интересная история, потому что анимация может показать, как видит путешествие маленький ребенок Магда. И может, цитирую Леонида, очудить кино,

– рассказывает аниматор.

Благодаря RIDNI Animation в фильме много графики, которая раскрывает события, несколько анимационных историй, которые погружают в сказочные миры, выполненные в различных анимационных техниках.

"Мы на своей шкуре испытали нечто похожее на путешествие по Америке, но не выходя из студии. День за днем ​​погружались все глубже в это путешествие и выдумывали колдовство", – говорит он.

Задача аниматоров состояла в очуднения сказок, которые собирала дочь Леонида Магда.

Получилось намного больше и качественнее, чем планировали. Каждую сказку мы сделали в отдельном стиле: графическая иллюстрация, пластилин, коллажная графика... Удалось запечатлеть, как ребенок чувствует сказки, и добавить магии,

– сказал Сева.

Увидят ли украинцы фильм на большом экране?

Да, и довольно скоро. Премьера состоится 20 февраля 2019-го в любимом кинотеатре кинобанды "Жовтень", где раньше и показывали все "Табуретные" фильмы. Прокат стартует с 21 февраля.

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Договоренности относительно показов с украинскими кинотеатрами продолжаются, последние правки в фильм вносятся. На носу – дебют фильма доброго и талантливого безумца Леонида Кантера длиною в жизнь! Лента вас точно удивит, потому что ничего и близко похожего в украинском кинематографе еще не происходило...



Леонид Кантер / Фото из архива режиссера