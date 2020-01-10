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Южная Корея примет зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года

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Южная Корея примет зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года / Getty Images

Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в Южной Корее. Эти соревнования станут четвертыми в истории зимних юношеских олимпиад.

Решение о том, что Южная Корея будет хозяйкой зимней юношеской Олимпиады, приняли на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне в пятницу, 10 января, говорится на сайте организации.

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Соревнования пройдут в провинции Канвон (Gangwon), центром которой является Пхенчхан. Именно этот город принимал зимнюю Олимпиаду в 2018 году. Поэтому для проведения зимних юношеских Олимпийских игр будут использовать те же объекты, что и два года назад. Хотя часть соревнований по горнолыжному спорту может пройти на территории КНДР.

Стоит отметить, что Южная Корея была единственным кандидатом на проведение соревнований. При этом что МОК отказался от заявочной кампании, а хозяин избирался путем переговоров с заинтересованными сторонами.

Южная Корея примет четвертые по счету зимние юношеские Олимпийские игры. Первые состоялись в 2012 году в Инсбруке (Австрия), вторые – в Лиллехаммере (Норвегия), третьи стартовали 9 января в Лозанне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Олимпиада 2018 Южная Корея Юношеские Олимпийские игры ІІІ зимние Юношеские Олимпийские игры
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