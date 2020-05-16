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Клубы испанской Ла Лиги подозревают в договорном матче ценой 2 миллиона евро

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"Хетафе" и "Вильярреал" подозревают в договорных матчах
"Хетафе" и "Вильярреал" подозревают в договорных матчах / ФК "Хетафе"

Клубы Ла Лиги "Хетафе" и "Вильярреал" подозревают в организации договорного матча в конце прошлого сезона. В последнем туре Примеры в мае 2019 года команды сыграли между собой вничью 2:2.

Игра прошла в последнем туре прошлого сезона и завершилась вничью (2:2). У полиции есть СМС-расшифровка разговора одного из игроков "Хетафе" Хорхе Молины, где тот намекает бывшему футболисту, что игра носит договорный характер. Об этом сообщает AS.

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Запись связывают с недавним судебным разбирательством об организации договорных матчей, в котором фигурировали сразу 11 участников, а 9 из них были приговорены к реальным срокам заключения. По нему бывшего секретаря "Осасуны" Анхеля Марию Бискайя осудили на 8 лет и 8 месяцев. Предполагается, что матч "Хетафе" – "Вильярреал" также находился среди подозрительных по этому делу.

В свою очередь, клубы полностью опровергли обвинения в коррупции.

"ФК "Хетафе" предоставляет полную поддержку Хорхе Молине. Мы очень сожалеем, что в его деле имело место серьезное нарушение права на презумпцию невиновности", – заявил клуб из пригорода Мадрида, который сенсационно претендует на место в Лиге чемпионов.

Аналогичное мнение высказал "Вильярреал": "Мы однозначно и решительно отвергаем любые обвинения в манипулировании нашим матчем с "Хетафе".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ла Лига Новости Спорта Спорт Футбол
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