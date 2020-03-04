Вадим Гутцайт очолив міністерство спорту: що про нього відомо

Верховна Рада 4 березня на позачерговому засіданні обрала нового голову Уряду України. Ним став Денис Шмигаль. Зміни відбулися і в Міністерстві молоді та спорту. Його очолив Вадим Гутцайт.

Новим очільником уряду став Денис Шмигаль. І саме він подав кандидатуру Вадима Гутцайта на посаду міністра спорту України.

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Вадим Гутцайт: коротка біографія

Вадим Гутцайт народився 6 жовтня 1971 року в Києві.

Український фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон. Президент Федерації фехтування України.

Одружений з українською журналісткою та ведучою Оксаною Гутцайт. Подружжя виховує доньку Еліну (2002 р.н.) і сина Марка (2010 р.н.)

Нагороджений орденами "За заслуги" I, II та III степенів.



Вадим Гутцайт з родиною (фото: viva.ua)

Спортивна кар'єра та досягнення

Вадим Гутцайт почав займатися фехтуванням в 1980 році у Олександра Оболенського. Надалі тренувався під керівництвом Михайла Когута.

На світовому чемпіонаті з фехтування 1991 року Гутцайт був третім в індивідуальному заліку. Відправився на Олімпіаду-1992 в Барселоні в складі Об'єднаної команди, де завоював командне золото. Після цього був ще учасником Олімпіад 1996 та 2000 років.

Після закінчення виступів у змаганнях перейшов на тренерську роботу. У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування. У 2008 році українська команда шаблісток під його керівництвом завоювала золото на Олімпійських іграх в Пекіні.

Після цього очолив Федерацію фехтування України. Він також президент Української академії спорту, керівник центру олімпійської підготовки "Конча-Заспа", керівник департаменту молоді та спорту у місті Києві, член Виконкому Національного олімпійського комітету України.

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Нерухомість, автомобілі та елітні коштовності

Вадиму Гутцайту належать дві земельні ділянки в Києві. Однак площею в 614 метрів квадратних, друга – 615 метрів квадратних. Також в нього є квартира на 86,5 метрів квадратних та садовий будинок га 195,5 метрів квадратних. Ця нерухомість теж у Києві. Як і гараж на 17,5 метрів квадратних.

Вадиму Гутцайту належить автомобіль Toyota Corolla 2017 року. У своїй декларації він її оцінив у 400 тисяч гривень. Хоча сам користується Mercedes ML250 2015 року випуску вартістю 1,42 мільйона гривень. Автомобіль не його, а зареєстрований на Ніну Андрусенко – його тещу. Щодо його дружини Оксани, то на неї записаний автомобіль Lexus RX200T 2016 вартістю 1,4 мільйона гривень.

Щодо доходів, то в декларації за 2019 рік вказана річна зарплата у 507 тисяч гривень (як очільник Департаменту молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА). Ще 26 тисяч гривень він отримав пенсії. Значно успішнішою в цьому плані є його дружина – 1,06 мільйона гривень зарплати за рік.

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Готівки в самого Вадима Гутцайта 140 тисяч доларів та 28 тисяч євро. Ще 300 тисяч доларів він позичив Ніні Андрусенко – тій самій, на яку записаний Mercedes ML250.

Вадиму Гутцайту належить 20% у компанії АСТРА РІЕЛТІ. У грошовому вираженні, це 580 тисяч гривень. Ще 25% йому належать в РЕНТ РІЕЛТІ. Але вказано, що він передав корпоративні права в управління. Хоча й надалі вважається кінцевим бенефіціаром РЕНТ РІЕЛТІ.

Щодо коштовностей, то Вадим Гутцайт вказав лише наручний годинник Breguet. Його вартість він не вказав.

Скандали: бізнес в Росії, плагіат, корупція

Вадима Гутцайта звинувачували у тому, що він мав бізнес в Росії. При цьому відкрив його у 2016 році. Компанія "Альтаїр" у підмосковній Лобні мала займатися прибиранням приміщень. Серед двох інших засновників компанії – два російські фехтувальники Ільгар Мамедов та Станіслав Поздняков. Останній зараз є президентом Олімпійського комітету Росії. А Ільгар Мамедов – багаторічний головний тренер збірної Росії з фехтування, має звання полковника Збройних Сил РФ. Інформації про цю компанію в декларації самого Гутцайта немає.

Департамент молоді та спорту КМДА Вадим Гутцайт очолив лише всередині 2018 року. Тоді ж цей департамент і створили. До цього з 5 вересня 2017 року – заступник директора Департаменту освіти та науки, молоді та спорту, начальника управління молоді та спорту.

Але його призначення супроводжувалося скандалом. Ще один учасник конкурсу на цю посаду Філіп Альїд доводив, що конкурсна робота його суперника – це плагіат. При цьому 30% відповіді кандидата були списані з інтернету, коли кандидати мали б написати свою роботу в приміщені без підключення до глобальної мережі.

Наприкінці 2019 року Вадима Гутцайта підозрювали в розкраданні 2,2 мільйона гривень, виділених на закупівлю човнів для дитячо-юнацької спортивної школи. Поліція встановила, що Департамент молоді та спорту КМДА спеціально прописав тендер під одного замовника, і їх вигравав приватний підприємець, який є тренером ДЮСШ "Буревісник". Ця школа перебуває у підпорядкуванні департаменту, яким і керує Гутцайт.

Згодом розслідуванням розкрадання грошей в департаменті молоді та спорту КМДА зайнялися в СБУ, і там вже фігурувала сума в 12 мільйонів гривень.

Довелося Вадиму Гутцайту попрацювати і у Верховній Раді. Але не депутатом, а помічником нардепа. Він був помічником Ельбруса Тадеєва у V та VI скликань Верховної Ради. Це депутат від "Партії регіонів", а працював Гутцайт на нього у 2006-2012 роках.

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Гутцайт та "Слуги народу"

Хоча міг потрапити у Верховну Раду і як депутат. При цьому у 2019 році. Він спочатку був під 81-м номером у списку "Слуги народу". Це було прохідне місце. Однак він відмовився йти на вибори. Своє рішення Вадим Гутцайт пояснив тим, що він "більше користі принесе у виконавчій владі. Будь то в Києві як керівник Департаменту спорту чи в Міністерстві молоді та спорту". Однак міністерство він тоді не очолив.