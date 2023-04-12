Перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку, – Пентагон про "злиті" документи
Джерело:The Guardian
Міністр оборони США Ллойд Остін відреагував на витік секретних документів. Остін заявив, що США не зупиняться, поки не знайдуть джерело витоку.
Остін заявив, що Сполучені Штати будуть розслідувати нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.
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У США оцінюють вплив витоку документів
"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", – сказав Остін.
Слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа або група могла мати можливість і мотивацію оприлюднити розвідувальні звіти. Повідомляється, що "злив" документів може стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з часів публікації тисяч документів на сайті WikiLeaks у 2013 році.
Заступник заступника Міноборони з питань розвідки та безпеки Мілансі Гарріс очолює перевірку Пентагону з метою оцінки потенційного впливу витоку документів.
Деякі з найбільш чутливих "злитих" відомостей нібито стосуються військових можливостей і недоліків України. В одному з документів згадується невелика кількість західних військ спеціального призначення в країні.
Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування за фактом розголошення документів.
Витік документів у США: що відомо
- На початку квітня у мережі опублікували знімки нібито секретних документів Пентагону й НАТО, серед яких чимало стосуються України. Уже 7 квітня Міністерство оборони США розпочало розслідування, яке може тривати місяці.
- У Пентагоні розповіли, що оприлюднено "надзвичайно таємна та засекречена" інформація, що є дуже серйозним ризиком для національної безпеки країни.
- За даними ЗМІ, джерело витоку секретних документів американської розвідки може перебувати у Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) або Агентстві національної безпеки (АНБ) США.
- Координатор Ради нацбезпеки США Джона Кірбі повідомив, що у США на цей момент немає інформації. За його словами, деякі з документів однозначно є підробленими. Щонайменше на це вказують дані про втрати України та Росії, які не збігаються з тими, що публікує Україна та західні партнери.
- Витік даних може бути російською ІПСО, мета якої зірвати контрнаступ Сил оборони України. Також метою "зливу" документів могла бути спроба посіяти зерно ворожнечі між партнерами України. Однак у США запевнили в повній підтримці України.
- У ГУР МО витік даних пов'язують саме з Росією. Зокрема, окупанти зараз роблять усе, аби дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, але й серед країн НАТО.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк теж заявив, що за "зливом" даних стоять росіяни. За його словами, якщо окупанти намагаються створити вигляд, ніби вони щось знають, – отже, вони нічого не знають.
- На витік даних відреагував і Володимир Зеленський. Глава держави провів засідання Ставки Головнокомандувача, пріоритетною темою якої було запобігання витоку інформації про плани ЗСУ.