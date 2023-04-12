Перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку, – Пентагон про "злиті" документи

Міністр оборони США Ллойд Остін відреагував на витік секретних документів. Остін заявив, що США не зупиняться, поки не знайдуть джерело витоку.

Остін заявив, що Сполучені Штати будуть розслідувати нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.

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У США оцінюють вплив витоку документів

"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", – сказав Остін.

Слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа або група могла мати можливість і мотивацію оприлюднити розвідувальні звіти. Повідомляється, що "злив" документів може стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з часів публікації тисяч документів на сайті WikiLeaks у 2013 році.

Заступник заступника Міноборони з питань розвідки та безпеки Мілансі Гарріс очолює перевірку Пентагону з метою оцінки потенційного впливу витоку документів.

Деякі з найбільш чутливих "злитих" відомостей нібито стосуються військових можливостей і недоліків України. В одному з документів згадується невелика кількість західних військ спеціального призначення в країні.

Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування за фактом розголошення документів.

Витік документів у США: що відомо