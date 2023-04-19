За словами свідків, Хізер Рот, одна з жертв нападу, запанікувала, коли побачила на пасажирському сидінні невідомого чоловіка. Однак зрозуміла помилку та пересіла в автомобіль свого друга. Проте, на жаль, дівчат це не вберегло.

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Випадково сплутали автомобіль

Після інциденту, який міг би завершитися мирно, 25-річний Педро Телло Родрігес-молодший підійшов до автомобіля, в який пересіли вболівальниці. Хізер Рот опустила вікно, щоб просити вибачення. Вона повідомила, що подумала, що це був її автомобіль.

Однак натомість чоловік дістав пістолет і почав стріляти. Він вистрілив декілька разів, внаслідок чого вбив двох дівчат, а двох – поранив. А після – втік з місця злочину.

На сторінці організації, де тренувалися вболівальниці, назвали їхні імена. Від нападу постраждали Пейтон, Кейона, Хізер і Дженезіс.

Нападника заарештували

Правоохоронці Техасу оперативно виїхали на місце злочину. Вони працювали всю ніч, щоб ідентифікувати та знайти підозрюваного. Завдяки цьому вони змогли оперативно знайти та заарештувати 25-річного Педро Телло Родрігеса-молодшого у нього вдома.

Поліція також повідомила, що отримала відео з камер спостереження на парковці, на якому зафіксовано момент пострілів, але не опублікувала його. Через вбивство двох дівчат та поранення ще двох чоловіка звинуватили в небезпечному поводженні, що є злочином третього ступеня.

У поліції розповіли детальніше і про стан поранених з вогнепальної зброї пасажирок автомобіля. За даними правоохоронців Елгіна, Хізер Рот надали медичну допомогу на місці, після чого відпустили. Однак інша потребувала госпіталізації, адже перебувала у критичному стані після поранення в ногу та спину.

Пейтон Вашингтон отримала серйозні травми, тому її гелікоптером доставили у лікарню. Там вона залишається у важкому стані. Як згодом стало відомо, дівчина отримала пошкодження багатьох органів і їй видалили селезінку. Очікується, що протягом тижня їй будуть робити додаткові операції.