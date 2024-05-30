У США відповіли, чи дозволяють своєю зброєю збивати російську авіацію над територією Росії, – WP
Джерело:Washington Post
Не дивлячись на прохання України надати дозвіл на використання західної зброї для ударів по цілях на території Росії через наступ ворога, США довгий час не могли сформулювати чітку відповідь. 29 травня держсекретар США Ентоні Блінкен вперше озвучив доволі конкретні умови щодо використання американських ЗРК для ураження повітряних цілей над Росією.
29 травня на пресконференції у Молдові Блінкен сказав, що Сполучені Штати "не заохочували і не дозволяли удари за межами України, але Україна повинна приймати власні рішення щодо найкращого способу ефективного захисту".
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США відповіли ескалацією на ескалацію
Ентоні Блінкен також додав, що Сполучені Штати "адаптувалися та пристосувалися" до мінливих умов на полі бою, і що, оскільки Росія проводить нову тактику "агресії" та "ескалації", він "впевнений, що ми продовжуватимемо це робити".
Немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, якщо вони становлять загрозу для України,
– сказав держсекретар США.
Західне видання повідомляє, що офіційні особи США раніше висловлювали занепокоєння українським чиновникам через атаки Києва на російську територію, іноді навіть втручаючись на етапі планування. Втім, ситуація наразі змінилась і американська влада дає все більше свободи у використанні своєї зброї проти Росії.
Які саме комплекси ППО може використовувати Україна Блінкен не уточнював, але очевидно, що це ЗРК Patriot. З усіх комплексів, переданих США в Україну тільки цей здатен виконувати подібні задачі.
Які переваги MIM-104 Patriot
Це основний зенітний ракетний комплекс Армії США. Основні складові ЗРК – це ракети повітряного перехоплення та високопродуктивна радарна система, здатна відстежувати цілі на відстані до 180 кілометрів. Дальність перехоплення цілі варіюється у залежності від різних факторів і може складати від 80 до 100 кілометрів. Висота перехоплення 24 кілометри при максимальній швидкості цілі до 2200 метрів за секунду.
Які ще країни Заходу дозволили бити своєю зброєю по Росії
- Декілька країн-партнерів вже ухвалили і погодили це питання. У Білому домі також повідомляли, що Джо Байден має намір дозволити застосування американської зброї малої дальності. Ймовірно, це зумовлено тим, що Китай продовжує постачати Росії передові технології.
- Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для ураження цілей всередині Росії
- Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що не має бути жодних обмежень щодо використання військової техніки, які надають Україні.
- Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують законів війни.
- Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що союзники мають дозволити Україні "нейтралізовувати військові бази, з яких запускаються ракети". До країн, що дозволили використовувати свою зброю по цілям у Росії доєднались також Канада, Чехія, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.