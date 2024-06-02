Байден відповідає Путіну: що спонукало США дозволити Україні бити по Росії

США надали Україні дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії у межах прикордонних територій з Харківською областю. Вашингтон вирішив взяти на себе відповідальність, тому трактувати поняття "дозволу" варто, як "зняття заборони".

Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, зауваживши, що Джо Байден у такий спосіб дає відповідь Владіміру Путіну на ескалацію. США усвідомлюють ту загрозу, яку має Україна з Росії.

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"Не дозвіл, а зняття заборони"

Рашкін розповів, що враховуючи те, що адміністрація Байдена не зацікавлена вступати у конфлікт з Росією, напевно, в США вважають, що цей ризик є не настільки великий, що не можна дати Україні зняти заборону. Саме трактування щодо зняття заборони є кращим, ніж повідомлення про те, що США дали згоду.

"Зняли заборону" – більш акуратне відображення ситуації, адже США вважає, що несе відповідальність за це,

– зауважив політичний діяч із США.

Що спонукало США

США, за словами Рашкіна, вирішили взяти на себе відповідальність за удари України по території Росії, адже вважають, що загроза нашій державі зараз серйозна і бажають перемоги України. Саме тому США переходять "червоні лінії".

Якби все йшло добре, США не знімала б заборону та не розглядали такі варіанти,

– зазначив політичний діяч із США.

Саме такі дії Білого дому є результатом ескалації Росії, на які Байден відповідає Путіну. Рашкін пояснив, що США веде стратегічну політику, яка базується на менших радикальних діях, щоб показати свою силу. Якраз таки зняття заборони стосується лише ударів по прикордонних територіях в межах Харківської області, а не всій території Росії.

"З іншого боку, ми завжди стоїмо перед ситуацією, коли я відчував, що це рішення було прийняте і ми обговорювали його заднім числом. Це саме було і з ATACMS, коли спершу ми їх просили, Конгрес їх дозволив, а потім виявилось, що нам їх вже передавали", – додав політичний діяч із США.

Рішення США щодо ударів по Росії: останні новини

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні уражати військові об'єкти на території Росії далекобійними ракетами ATACMS. За його словами, Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну.

Конгресмени США засудили обмеження на використання поставлених США ракет ATACMS. Голови комітетів Палати представників вважають, що дозвіл на використання зброї США вартувало надати ще до наступу Росії на Харківську область.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що обмеження щодо використання західної зброї Україною для ударів по території Росії слід зняти. Дозвіл застосування зброї дозволив би Україні використовувати цю зброю по законних військових цілях на території Росії.