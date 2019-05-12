Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як НАТО навчає українських військових, що заважає Зеленському перенести Адміністрацію президента та як Китай вирвав Білорусь з обіймів Росії.

1. Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України





Протягом останніх 5 років тисячі інструкторів з країн НАТО навчали українських військових та були консультантами в Міноборони. Одна з таких навчальних місій – "Орбітал" – працює в Україні і зараз.



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2. Куди Зеленський перенесе Адміністрацію Президента?





У команді Зеленського не приховують свого невгамовного бажання якнайшвидше прибрати владу до своїх рук, бажано вже зараз. А також перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві в нове місце…



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3. Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману





Народні депутати, які наразі "працюють" в округах, повернуться до сесійної зали Верховної Ради з наступного тижня. Очевидно, що в приміщенні під куполом відразу після свят триватимуть активні, хоч і кулуарні дискусії щодо політичного майбутнього окремих депутатів і цілих фракційних команд.



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4. Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?





Беларусь могла стать очередной "народной республикой". Но в этот раз у Кремля не сложилось... Разразившийся между Беларусью и Россией нефтяной скандал заставил всерьез задуматься о том, что Минск и вправду решил идти с Москвой на очень серьезную конфронтацию.



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5. Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве





Уроки трагедии: выжившие пассажиры "Сухой суперджет" говорят, что 41 человек задохнулся из-за отравления продуктами сгорания материалов в салоне самолета и ограниченного числа выходов для эвакуации.



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