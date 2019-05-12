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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як НАТО навчає українських військових, що заважає Зеленському перенести Адміністрацію президента та як Китай вирвав Білорусь з обіймів Росії.

      1. Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України

      Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      Протягом останніх 5 років тисячі інструкторів з країн НАТО навчали українських військових та були консультантами в Міноборони. Одна з таких навчальних місій – "Орбітал" – працює в Україні і зараз.

      Читайте більше блогів автора.

      2. Куди Зеленський перенесе Адміністрацію Президента?

      Куди Зеленський перенесе Адміністрацію Президента?
      У команді Зеленського не приховують свого невгамовного бажання якнайшвидше прибрати владу до своїх рук, бажано вже зараз. А також перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві в нове місце…

      Найцікавіші матеріали про Володимира Зеленського читайте тут.

      3. Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману

      ""Гройсман
      Народні депутати, які наразі "працюють" в округах, повернуться до сесійної зали Верховної Ради з наступного тижня. Очевидно, що в приміщенні під куполом відразу після свят триватимуть активні, хоч і кулуарні дискусії щодо політичного майбутнього окремих депутатів і цілих фракційних команд.

      Читайте більше матеріалів про Володимира Гройсмана.

      4. Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?

      Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      Беларусь могла стать очередной "народной республикой". Но в этот раз у Кремля не сложилось... Разразившийся между Беларусью и Россией нефтяной скандал заставил всерьез задуматься о том, что Минск и вправду решил идти с Москвой на очень серьезную конфронтацию.

      Читайте больше материалов автора.

      5. Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве

      Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      Уроки трагедии: выжившие пассажиры "Сухой суперджет" говорят, что 41 человек задохнулся из-за отравления продуктами сгорания материалов в салоне самолета и ограниченного числа выходов для эвакуации.

      Все материалы об авиакатастрофе в Шереметьево читате здесь.

      Читайте також: Податки за Зеленського: що пропонують у команді

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Володимир Зеленський Публікації Новини України Новини політики Володимир Путін Авіакатастрофа в Шереметьєво Новини Росії Парламентські вибори 2019 Збройні сили України Володимир Гройсман Адміністрація Президента Новини Білорусі Олександр Лукашенко
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