Чоловіка підозрюють у системному збуті через інтернет і зберіганні наркотичних речовин, повідомляє прокуратура Києва.

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Також у нього знайшли спеціальні прилади для упаковування та герметизації цих речовин, крім того:

ваги;

пакети;

ґаджети;

інші докази збуту наркотичних засобів.

Продаж чоловік здійснював через інтернет-магазин, всю інформацію зберігав у нотатках. Вилучені під час обшуків речовини правоохоронці направили на експертизу. Їх роздрібна вартість становить близько 5 мільйонів гривень.



Правоохоронці вилучили наркотиків на суму близько 5 мільйонів гривень / Фото kyiv.gp.gov.ua

Затриманому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі за статтею 307 Кримінального Кодексу (за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин).