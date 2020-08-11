Столичні правоохоронці вилучили у чоловіка ЛСД, кокаїну та екстазі на 5 мільйонів гривень
У Києві під час огляду автомобіля та за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили різні наркотичні речовини та прилади для упаковки та герметизації наркотиків.
Чоловіка підозрюють у системному збуті через інтернет і зберіганні наркотичних речовин, повідомляє прокуратура Києва.
Читайте також Новий рекорд: на Одещині затримали понад 56 кілограмів кокаїну з Еквадору
Наркотики, які були вилучені під час обшуку
- кокаїн – близько 1 кілограму;
- екстазі – 400 таблеток;
- псилоцибінові гриби (ЛСД) – 0,3 кілограма;
- марихуана та гашиш – 0,5 кілограма.
Також у нього знайшли спеціальні прилади для упаковування та герметизації цих речовин, крім того:
- ваги;
- пакети;
- ґаджети;
- інші докази збуту наркотичних засобів.
Продаж чоловік здійснював через інтернет-магазин, всю інформацію зберігав у нотатках. Вилучені під час обшуків речовини правоохоронці направили на експертизу. Їх роздрібна вартість становить близько 5 мільйонів гривень.
Правоохоронці вилучили наркотиків на суму близько 5 мільйонів гривень / Фото kyiv.gp.gov.ua
Затриманому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі за статтею 307 Кримінального Кодексу (за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин).