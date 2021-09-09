Стояв кісткою в горлі російської влади, – адвокат про заступника голови Меджлісу

Нещодавно окупанти прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Його затримали та відвезли в невідомому напрямку.

Очевидно, що Джелял не подобався окупантам, адже він є одним із лідерів кримських татар, який продовжив залишатись на тимчасово окупованих територіях. Про це в ефірі 24 каналу сказав адвокат Микола Полозов.

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"Упродовж всього цього часу він стояв кісткою в горлі російської влади", – наголосив Полозов.

Кримська платформа стала тригером

За його словами, окупанти обрали звинувачувати в диверсії, щоб пов'язати кримських татар навіть не з екстремістською, а вже з терористичною діяльністю.

На мою думку, останньою краплею, тригером стала його (Джеляла – 24 канал) участь у саміті Кримської платформи,

– зазначив адвокат.

Він вважає, що наступним кроком буде переслідування людей, які якось мали стосунок до структур Меджлісу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до Росії через затримання кримських татар. Він вважає, що дії окупантів – помста за успішне проведення Кримської платформи.

"Репресії активізуються. Попри те, що вони не масові, а локалізовані, все одно мовиться вже про понад 100 людей, більша частина з них – кримські татари", – додав Полозов.

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Спосіб звільнити кримських татар

Наразі, як сказав Полозов, не можна дати конкретний рецепт звільнення кримських татар. На його думку, відповідний план повинні створювати у Міністерстві закордонних справ України.

"Суду взагалі немає, це казки для тих, хто не розбирається (у ситуації – 24 канал). Єдиний спосіб їх звільнити – це політичний тиск", – наголосив адвокат.

Дії окупантів проти кримських татар активізувались

Російські силовики затримали Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахтемових, а також – Шевкета Усеїнова.

Окупанти також прийшли з обшуками до Нарімана Джеляля, якого затримали та відвезли в невідомому напрямку.

Наразі усім обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їх звинувачують начебто в організації диверсії на газопроводі у селі Пермовайське в окупованому Криму. Мовляв, брати Ахтемови були виконавцями, а Джелял – посередником.

Диверсію, за версією окупантів, організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В українському МЗС вважають, що відповідні затримання спрямовані на те, щоб залякати представників кримськотатарського народу та витіснити його з тимчасово окупованого півострова.