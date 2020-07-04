Масова бійка зі стріляниною у центрі Києва: є постраждалі – відео (+18)
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Вранці 4 липня поблизу Бессарабської площі в Києві натовп людей влаштував розбірки зі стріляниною. В результаті перестрілки є постраждалі.
Інцидент трапився близько 4 ранку на території розважального комплексу "Арена-сіті". Про це повідомляє "Київ Оперативний" у своєму телеграм-каналі. 24 канал намагається зв'язатись з пресслужбою поліції Києва для отримання деталей стрілянини.
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Що відомо про стрілянину в Києві
- На місце стрілянини виїхали правоохоронці. Вони встановлюють обставини та причини виникнення конфлікту.
- На опублікованих кадрах видно, що поблизу "Арена-сіті" прибули понад 5 патрульних машин.
Стрілянина в центрі Києва: дивіться відео (+18)