Як зазначили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, стрілець зможе вийти під заставу у 190 тисяч гривень.
Важливо Стрілянина на весіллі чемпіона України в Одесі: хто підозрюваний і що йому загрожує
Таке рішення ухвалив Комінтернівський районний суд Одеської області. Запобіжний захід зловмиснику обрали вночі 16 липня.
Суд задовольнив клопотання прокуратури – обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО. Також як альтернативу визначено заставу – 190 тисяч 320 гривень,
– проінформували в пресслужбі прокуратури.
За даними слідства стрілянину на Одещині влаштував 22-річний Кирило Крамаренко. Раніше у мережі вже навіть з'явилося відео з вибаченнями за такий вчинок.
Стрілянина на весіллі під Одесою
- Інцидент стався 14 липня у селі Фонтанка, що на Одещині. Там чемпіон України з вільної боротьби чеченського походження Магомед Закарієв якраз святкував весілля.
- Неочікувано під час святкування почалася стрілянина – у повітря гатили з карабінів АК. На місце події оперативно прибули правоохоронці.
- Вони опитали всіх учасників інциденту, вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
- Пізніше стало відомо, що 22-річного підозрюваного у скоєнні стрілянини таки затримали. Чоловікові загрожує ув'язнення терміном на 3 – 7 років.