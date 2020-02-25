Стрілянина на Титова в Дніпрі: у поліції розповіли подробиці

У поліції прокоментували стрілянину, що сталася напередодні на вулиці Титова в Дніпрі. Також правоохоронці розкрили деякі деталі, зокрема щодо затримання. Загалом під час спецоперації було проведено понад 20 обшуків та вилучено 6 автомобілів, на яких пересувались затримані.

Що відомо про стрілянину на Титова: інформація від ЗМІ – коротко

Увечері 24 лютого у Дніпрі на вулиці Титова зловмисники почали розстрілювати людей. За останньою інформацією ЗМІ, чоловік зупинився біля патрульних і поросив допомогти, бо його начебто переслідували невідомі.

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У підсумку правоохоронці почали його супроводжувати. Але на вулиці Титова зловмисники на Toyota Land Cruiser заблокували машинам рух. Також із Toyota вибігли молодики та, розмахуючи зброєю, почали стріляти.

У результаті постраждали щонайменше 3 людини – двоє отримали поранення ніг, у третього – поранення шиї. ЗМІ пишуть, що всі – члени родини дніпровського бізнесмена Ельтона Вахідова.

За деякий час правоохоронцям вдалося затримати нападників.

Стрілянина на Титова в Дніпрі: що кажуть у поліції

Керівники Нацполіції у Дніпропетровській області під час брифінгу повідомили, що конфлікт стався між двома групами чоловіків приблизно о 17:00 24 лютого. Нападники стріляли з травматичного пістолета. У результаті поранень зазнали три учасники перестрілки. Хто саме, у поліції не уточнюють.

Поранених доправили до лікарні. Там їх одразу затримали. Решта зловмисників втекла з місця інциденту.

Приблизно о 2 ночі 25 лютого під час поліцейської спецоперації затримали ще двох учасників стрілянини. Участь у цій операції брали співробітники карного розшуку та управління стратегічних розслідувань. Також залучали спецпризначенців КОРДу (Корпус оперативно-раптової дії)



Загалом правоохоронці затримали 5 осіб, провели 20 обшуків і вилучили 6 авто

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для затримання всіх причетних до стрілянини. Заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віктор Діденко переконує, що конфлікт мав побутовий характер. Також він не є пов’язаним із бізнес-інтересами, а сфери діяльності обох груп, що брали участь у стрілянині, вивчають слідчі.

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За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Хуліганство". Вона передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Всім затриманим готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Інформація від поліції про стрілянину на Титова в Дніпрі: відео