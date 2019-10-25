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      Стрілянина в Харкові: з’явилися фото ймовірного кілера, який підірвався на гранаті

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      Чоловік підірвав себе гранатою в Харкові
      Чоловік підірвав себе гранатою в Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал

      Після перестрілки в Харкові в соцмережах з'явилися фото ймовірного мертвого кілера, який підірвався на гранаті. Він був одним із 2 чоловіків, які стріляли у ще 2 чоловіків на вулиці Клочковській 25 жовтня.

      Чоловіком, який підірвав себе на вокзалі в Харкові, виявився 47-річний Олексій Титов. Він – уродженець на сьогодні окупованої Горлівка Донецької області.

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      Він намагався кинути гранату в патрульних. Почав діставати її і кинув у них, але підірвався сам. Патрульні в нього не стріляли. Він почав спускатися під місток, щоб обійти вокзал, пройтися по колії, зайти на платформу і стрибнути в електричку,
      – повідомляє 057.ua з посиланням на джерело.

      Крім самого підривника, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

      Загиблий – один з учасників перестрілки на вулиці Клочківській, підтвердив голова поліції Харківщини Валерій Сокуренко.

      Його переслідувала поліція, він був поранений, дістав гранату і підірвав себе,
      – заявив Сокуренко.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Поліція Жертви Стрілянина у Харкові Новини Харкова Кримінальні новини
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