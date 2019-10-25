Стрілянина в Харкові: з’явилися фото ймовірного кілера, який підірвався на гранаті
Після перестрілки в Харкові в соцмережах з'явилися фото ймовірного мертвого кілера, який підірвався на гранаті. Він був одним із 2 чоловіків, які стріляли у ще 2 чоловіків на вулиці Клочковській 25 жовтня.
Чоловіком, який підірвав себе на вокзалі в Харкові, виявився 47-річний Олексій Титов. Він – уродженець на сьогодні окупованої Горлівка Донецької області.
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Він намагався кинути гранату в патрульних. Почав діставати її і кинув у них, але підірвався сам. Патрульні в нього не стріляли. Він почав спускатися під місток, щоб обійти вокзал, пройтися по колії, зайти на платформу і стрибнути в електричку,
– повідомляє 057.ua з посиланням на джерело.
Крім самого підривника, в результаті вибуху ніхто не постраждав.
Загиблий – один з учасників перестрілки на вулиці Клочківській, підтвердив голова поліції Харківщини Валерій Сокуренко.
Його переслідувала поліція, він був поранений, дістав гранату і підірвав себе,
– заявив Сокуренко.
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Документи чоловіка, який підірвав себе гранатою в Харкові
Документи чоловіка, який підірвав себе у Харкові
Фото з місця інцидента в Харкові, де підірвався чоловік / Фото Анни Черненко (24 канал)
Тіло чоловіка, який підірвав себе в Харкові / Фото Анни Черненко (24 канал)
Фото з місця, де чоловік підірвав себе в Харкові / Фото Анни Черненко (24 канал)