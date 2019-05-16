Хто такий Святослав Вакарчук: біографія музиканта і лідера партії "Голос"

Святослав Вакарчук – справжній символ української музики, лідер "Океану Ельзи" та активний громадський діяч. За понад 20 років успішної кар'єри він підкорив серця мільйонів людей, які завжди дослухаються до його думки та порад. 16 травня Вакарчук офіційно оголосив про похід у політику та про створення власної партії з символічною назвою "Голос".

Святослав Вакарчук пройшов шлях від юного фізика до успішного артиста, який збирає стадіони прихильників по усьому світу. Його патріотичні виступи насправді варто слухати і розуміти, адже вони несуть любов до України, її культури і традицій.

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Журналісти 24 каналу пропонують пригадати ключові факти з життя Святослава Вакарчука – українського співака, народного лідера, активного громадянина та політика.

Біографія Святослава Вакарчука: від фізика до успішного музиканта і політика

Дитинство і юність

Святослав Вакарчук народився 14 травня 1975 року у невеличкому місті Мукачево на Закарпатті в родині простих вчителів. На момент народження майбутньої зірки української естради його мама, Світлана Олександрівна, викладала математику, а батько Іван Олександрович – фізику у звичайній середній школі міста. Ріс музикант разом зі старшим братом – Олегом.



Святослав Вакарчук з мамою у дитинстві

Ще в дитячі роки хлопця сім'я Вакарчуків переїхала до Львова, щоб дати можливість дітям отримати хорошу освіту. Його батько Іван Олександрович почав викладати у Львівському національному університеті імені І. Франка фізику, а згодом став його ректором. Зауважимо, після Помаранчевої революції Іван Вакарчук три роки обіймав посаду міністра освіти України.

Святослав був дуже обдарованою дитиною – уже в 5 років він прочитав першу в своєму житті книгу про пригоди барона Мюнхгаузена, добре вчився і закінчив четверту школу Львова з поглибленим вивченням англійської мови зі срібною медаллю. Також він розповідав, що є амбідекстром – однаково добре володіє правою, і лівою рукою.

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Дитинство лідера "Океану Ельзи" не минуло без музики. Хлопець ходив у музичну школу – два роки відвідував уроки гри на скрипці, навчився грати на фортепіано і баяні. Проте, справжню любов до музики він перейняв від дядька та бабусі. Вона навчила малого Святослава українських пісень, а дядько познайомив з репертуаром "Beatles", "Queen", "Rolling Stones" і "Pink Floyd". У результаті вийшов такий унікальний стиль "Океану Ельзи" – український спів з англійською манерою виконання.

У шкільні роки Вакарчук активно брав участь у КВН, грав у шкільному театрі, займався баскетболом. Проте, якщо з навчанням у нього все було гаразд, то поведінка залишала бажати кращого – у школі артист багато хуліганив, через що матір часто викликали до директора.

Студентські роки і початок музичної кар'єри Вакарчука

Після закінчення школи хлопець не бачив для себе іншого шляху, як йти слідом батьків. Тому він вступив до Львівського університету Франка на фізико-математичний факультет, а тоді отримав другу освіту економіста-міжнародника. Після успішного закінчення навчання Вакарчук подався в аспіранти. Тоді він міг поїхати вчитися за кордон, розвивати кар'єру вченого-фізика або залишитися в Україні і займатися музикою. Хлопець обрав другий варіант.



Святослав Вакарчук на початку музичної кар'єри

Наукова кар'єра Вакарчука була досить успішною. Він був перспективним фізиком, написав кандидатську дисертацію "Суперсиметрія електронів в магнітному полі" та кілька наукових робіт. Згодом, наука все ж частково поєдналася з його подальшою музичною кар'єрою. У 2003 році він випустив платівку з назвою "Суперсиметрія", а одна з композицій в альбомі називається "Susy", що є скороченою формою цього ж слова.

Проте, на цьому навчання Вакарчука не закінчилося. У 2015 році музикант став студентом Єльського університету за програмою розвитку глобального лідерства. Серед критеріїв зарахування на програму було зазначено "історія видатних досягнень і порядність". Крім інших достоїнств, артист вільно говорить чотирма мовами: українською, російською, польською та англійською.

Створення та шалений успіх "Океану Ельзи"

Саме у студентські роки, у 1994 році, молодий Вакарчук долучився до одного з львівських гуртів – "Клан тиші". Музиканти виступали в місцевих барах, пабах і ресторанах. Через деякий час "Клан тиші" розпався після відходу з гурту Андрія Голяка. Тоді ж Вакарчук запропонував музикантам гурту – Павлу Гудімову, Юрію Хусточці та Денису Глініну – заснувати нову групу, яка отримала легендарну для українців назву "Океан Ельзи". Офіційно її днем ​​заснування вважають 12 жовтня 1994 року.

У цей час і починається довгий, але надзвичайно успішний шлях Вакарчука як артиста. Він став вокалістом, автором більшості текстів і музики, а найголовніше – незмінним лідером "Океану Ельзи". Першу пісню хлопець написав ще в 15 років. А вже через 2 роки з'явився справжній хіт Вакарчука – легендарна композиція "Відпусти".



Перші виступи Вакарчука на сцені

За перші кілька років існування група дала кілька концертів, часто виступала на фестивалях, а тоді перебралася до Києва, аби записати перший диск.

Справжнє дорослішання відбулося після переїзду групи до Києва. Мені виповнилося 23 роки, друзів у столиці майже не було, колеги по групі опинилися в такій же ситуації,

– розповідав Вакарчук.

Дебютний альбом "Океану Ельзи" побачив світ у вересні 1998-го року і називався "Там, де нас нема". Саме він одразу ж приніс молодим хлопцям всеукраїнську популярність. Незважаючи на те, що у 2004 році з гурту пішли басист Юрій Хусточка і клавішник Дмитро Шуров, група досі плідно працює та є найпопулярнішою в Україні.

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Музиканти регулярно випускають альбоми та хітові композиції, які співають прихильники "Океану" по всьому світу. А оригінальний, злегка хрипкий голос та унікальне відчуття музики Вакарчука підкорили мільйони шанувальників.

Альбоми "Океану Ельзи":

"Там, де нас нема" — 1998 рік; "Янанебібув" – 2000 рік; "Модель" – 2001 рік; "Суперсиметрія" – 2003 рік; "Gloria" –2005 рік; "Міра" – 2007 рік; "Dolce Vita" – 2010 рік; "Земля" – 2013 рік; "Без меж" – 2016 рік.

Найвідоміші пісні "Океану Ельзи": "Холодно", "Дякую", "Веселі, брате, часи настали…", "Я так хочу", "Без бою", "Зелені очі", "Відпусти", "Все буде добре", Квітка", "На лінії вогню, "Обійми, "Стріляй, "Rendez-Vous, "Не твоя війна, "Без тебе", "В небо жене", "Скільки нас", "Вище неба", "Обійми" тощо.



Концерт "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук паралельно займається і власними сольними проектами. У 2008 році він випустив альбом "Вночі", а в 2011-му – "Брюссель". Останній не є повністю сольним альбомом, а належить до однойменного проекту Вакарчука та відомих музикантів – Сергія Бабкіна, Максима Малишева, Петра Чернявського і Дмитра Шурова.

Особисте життя: що відомо про дружину Святослава Вакарчука

Музикант може годинами спілкуватися з прихильниками, давати інтерв'ю, але майже ніколи не говорить про особисте життя.

Відомо, що вірною супутницею 44-річного Вакарчука є Ляля Фонарьова. Закохані познайомилися ще в студентські роки і живуть разом у цивільному шлюбі майже 20 років. У ЗМІ вже кілька разів з'являлася інформація про весілля артиста, проте чи одружені вони насправді – Вакарчук досі мовчить.



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова

Ляля Фонарьова була стилістом, а зараз є арт-директором "Океану Ельзи". Вона одразу сподобалась молодому музиканту і стала його єдиною музою і любов'ю. Святослав присвятив коханій пісні "Коко Шанель", "911" і "Друг". Проте, жінка не любить публічності й переважно тримається в тіні.

Спільних дітей у Вакарчука і Фонарьової немає. Пара виховує доньку Лялі від першого шлюбу – Діану. Проте, співак в одному з інтерв'ю розповів, що вже хоче дітей, але "це як Бог дасть".

Перші кроки у політиці

Вакарчук завжди був активним громадським діячем. Ще наприкінці 90-х років він їздив з туром на підтримку кандидата в президенти Леоніда Кучми.

У 2004 році брав активну участь в Помаранчевій революції, підтримуючи кандидата в президенти Віктора Ющенка. Тоді він разом з Русланою і Олегом Скрипкою стали "обличчями" Майдану. Після перемоги на виборах Ющенка, Святослав став радником президента з питань культури. Також музикант був послом доброї волі ООН, займався багатьма соціальними проектами. У 2005-му році отримав від Ющенка звання Заслуженого артиста України.



Святослав Вакарчук під час Помаранчевої Революції

У 2007 році Вакарчук остаточно вирішив йти у велику політику і став народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". У Раді він був членом комітету з питань свободи слова та інформації. Проте, депутатською діяльністю артист займався недовго – вже у 2008 році він виступив з заявою про складення повноважень. Святослав став першим політиком, який відмовився від депутатського мандату достроково.

Причиною складання депутатських повноважень Вакарчук назвав небажання брати участь в безперервному розподілі влади і політичних інтригах, якими тоді займалася політична верхівка.

Не залишився осторонь Вакарчук і під час Революції Гідності, яка вивела на вулиці міст мільйони українців. Він був активним учасником Євромайдану, а в грудні 2013 року "Океан Ельзи" дав у Києві безкоштовний концерт в оригінальному складі.



Концерт "Океану Ельзи" на Євромайдані

НЕучасть у президентських виборах

Після активного громадського життя та політичних заяв, почалися розмови про президентські наміри Святослава Вакарчука. Особливої інтриги додавало й те, що свої сили на виборах вирішив спробувати його колега з шоу-бізнесу Володимир Зеленський.

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28 січня лідер гурту "Океан Ельзи" розкрив головну інтригу передвиборчої кампанії і заявив, що не буде балотуватися у президенти України. Проте він обіцяв працювати над змінами у країні, адже, мовляв, саме вони, а не президентський пост і влада, цікавлять його.

Також, музикант пообіцяв не залишатися осторонь життя в країні та привести в політику якомога більше нових людей, адже Україні потрібні нові лідери.

Разом з моєю командою я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе! Я вірю – справжні зміни можливі! І не важливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху – шляху справжніх змін!

– сказав Вакарчук.

Новою інтригою все ж залишалося, чи піде Вакарчук на парламентські вибори та яку партію обере.

Створення партії "Голос"

16 травня Святослав Вакарчук представив власну партію "Голос", з якою планує йти на парламентські вибори восени. Наразі його партія перебуває у процесі реєстрації.

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Вакарчук пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Він згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

З вашою підтримкою я поведу партію "Голос" на парламентські вибори. Бо саме під куполом Верховної Ради приймаються головні рішення, які впливають на кожного українця

– сказав Вакарчук.



Вакарчук представив команду партії "Голос"

Наразі до політичної сили входять лише шестеро членів:

Святослав Вакарчук – музикант, лідер "Океану Ельзи"; Юлія Клименко – заступниця міністра економіки; Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine; Соломія Бобровська – українська діячка, виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації; Юрій Соколов – заслужений лікар України Андрій Шараскін ("Богема") – кіборг, захисник Донецького аеропорту.

Музикант закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

Що обіцяють у партії Вакарчука?



- нова політична культура та інклюзивна демократія – основа розвитку країни;

- збереження територіальної цілісності України та повернення окупованих територій;

- підтримувати та гарантувати незворотність європейського шляху розвитку країни;

- посилювати обороноздатність через підтримку сильної армії і входження в НАТО.

Вакарчук оголосив, що йде з партією на парламентські вибори: відео