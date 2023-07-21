Колосальна вітротурбіна, розташована на офшорній вітроелектростанції Фуцзянь у Тайванській протоці, спроєктована таким чином, щоб витримувати пориви вітру, що досягають вражаючих 290 км/год, демонструючи свою стійкість і стабільність навіть в екстремальних погодних умовах. Її величезна потужність задовольнить енергетичні потреби приблизно 36 000 китайських домогосподарств, пропонуючи значний внесок в екологічно чисту і стійку електроенергію.

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Серце цієї гігантської конструкції – колосальні лопаті, кожна з яких сягає 123 метрів у довжину. Загальна вага цих трьох масивних лопатей становить 54 тонни. "Машинне відділення", розташоване на вершині вежі, в якому знаходиться генератор, додає до ваги турбіни ще 385 тонн. Розсікаючи повітря, лопаті прокреслюють величезне коло площею приблизно 50 тисяч квадратних метрів, що призводить до вражаючого врожаю енергії – 34,2 кВт-год за один оберт. Прогнозується, що річна продуктивність цієї турбіни досягне вражаючих 66 ГВт-год, виходячи з її виняткових характеристик.

У регіоні де встановили генератори понад 200 днів на рік спостерігається явище "майже шторму", коли швидкість вітру постійно перевищує 51 км/год. Вітростійкість об'єкта ретельно розрахована на 287 км/год, що перевищує швидкість вітру, коли-небудь зафіксовану під час тайфуну рекордної ураганної сили в 1979 році, пікова швидкість якого сягала 260 км/год.



Процес установки лопаті / Фото China Three Gorges

А тим часом Науковці здійснили першу в світі успішну передачу сонячної енергії з космосу на Землю

Китай концентрується на подальшому розвитку вітроенергетичних технологій, країна вже придивляється до ще більших турбін. У планах – встановлення або запуск 18-мегаватної турбіни, висота якої перевищуватиме висоту 70-поверхового будинку.