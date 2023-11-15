Деталі дослідження

Цікаво, що ефект спостерігається лише з європеоїдними обличчями. Людей інших рас, згенерованих ШІ, учасники дослідження відрізняли відносно легко. Це може бути пов'язано з тим, що розробники навчали свої алгоритми більшою мірою на обличчях європейців та американців (оскільки самі до них належать), тому нейромережі вдається відтворити їх значно краще, ніж інші. Таким чином наш мозок узагалі не зчитує підробку в одному випадку, тоді як в іншому розуміє, що перед нами фейк.

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Такої ж думки дотримується й докторка Емі Доуел, провідна авторка статті. Вона говорить, що це може мати серйозні наслідки для суспільства – це посилить расові упередження в інтернеті, адже навіть якщо нейромережу просять згенерувати темношкіру людину, вона схильна робити їй світлішу шкіру. Крім того, ми можемо зіткнутися з наслідками через поширення дезінформації та крадіжку особистих даних.

Дослідниця каже, що фізичні відмінності між згенерованими обличчями та реальними існують, але люди схильні неправильно їх інтерпретувати. Наприклад, білі згенеровані особи, як правило, більш пропорційні, тому учасники експерименту помилково приймають це за ознаку справжності.

Однак ми не можемо довго покладатися на ці фізичні ознаки. Технологія ШІ розвивається так швидко, що відмінності між ШІ та людськими обличчями, ймовірно, скоро зникнуть,

– каже Доуел.

Загалом наукова стаття приходить до вже відомих нам висновків про те, що людству необхідно забезпечити більшу прозорість навколо ШІ, щоб дослідники і громадянське суспільство могли виявляти проблеми до того, як вони стануть занадто серйозними. "Технологія штучного інтелекту, – каже Емі Доуел, – не може бути відокремленою, щоб лише технологічні компанії знали, що відбувається за лаштунками". Враховуючи, що люди більше не можуть розпізнавати обличчя, створені ШІ, суспільству потрібні інструменти, які можуть точно ідентифікувати ШІ-самозванців.