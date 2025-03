Новый аргумент в пользу древней жизни

Согласно исследованию, опубликованному в 24 марта в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в образце породы возрастом 3,7 миллиарда лет, взятом из высохшего марсианского озера Йеллоунайф, были обнаружены молекулярные цепочки, содержащие до двенадцати атомов углерода, связанных между собой, сообщает 24 Канал.

Считается, что эти длинные углеродные цепи происходят от молекул, которые называются жирными кислотами, что на Земле образуются в результате биологической активности. Хотя жирные кислоты могут образовываться без биологического участия, что могло случиться и на Марсе, их существование на Красной планете означает, что в почве могут скрываться признаки жизни.

Тот факт, что хрупкие линейные молекулы все еще присутствуют на поверхности Марса через 3,7 миллиарда лет после их образования, позволяет нам сделать новое заявление: если жизнь когда-либо появлялась на Марсе миллиарды лет назад, химические следы этой древней жизни могут присутствовать и сегодня, чтобы мы могли их обнаружить,

– говорит соавтор исследования Каролина Фрейсине из Французского национального центра научных исследований в Лаборатории атмосферных и космических наблюдений.

Углеводородные цепочки с 10, 11 и 12 атомами углерода, которые называются деканом, ундеканом и додеканом, были обнаружены инструментом Curiosity's Sample Analysis at Mars (SAM). Марсоход Curiosity прибыл на Марс в 2012 году к кратеру Гейла – огромного ударного кратера шириной 154 километра, образовавшегося в результате столкновения планеты с древним метеоритом. За прошедшие с того времени, годы, марсоход проехал около 32 киломтеров по кратеру, исследуя такие места, как залив Йеллоунайф и гора Шарп (Aeolis Mons) высотой 5,5 километра в центре кратера.



Кратер Гейла на Марсе. Место бурения обведено кругом / Фото NASA

Образец, получивший название "Камберленд", был взят Curiosity в 2013 году из залива Йеллоунайф, и предварительные анализы показали, что он богат глинистыми минералами, серой и нитратами.

Но, несмотря на множество тщательных тестов, углеводороды в образце оставались необнаруженными более десяти лет. Их определили случайно при попытке найти в образце аминокислоты, строительные блоки белков.



Графика NASA показывает длинноцепочечные органические молекулы декана, ундекана и додекана, которые являются крупнейшими органическими молекулами, обнаруженными на Марсе / Фото NASA/Dan Gallagher

Исследователи, которые стояли за новым исследованием, решили испытать новый метод поиска этих молекул, предварительно нагревая образец до 1100 градусов по Цельсию, чтобы высвободить кислород перед анализом. Результаты показали отсутствие аминокислот, но, благодаря чистому везению, они обнаружили жирные кислоты, что прятались там вместо них.

Волнение было чрезвычайно сильным, когда я впервые увидел пики на спектре. Это было одновременно и удивительно, и не удивительно. Неожиданно, потому что эти результаты были получены на образце из Камберленда, который мы уже много раз анализировали в прошлом. Неудивительно, потому что мы определили новую стратегию для анализа этого образца,

– говорит Каролина Фрейсине.

Исследователи предполагают, что молекулы могли оторваться от длинных хвостов жирных кислот, названных соответственно ундекановой, додекановой и тридекановой кислотами. Жирные кислоты – это длинные цепи углерода и водорода с карбоксильной (-COOH) кислотной группой на конце.

Возможные признаки древней жизни

Чтобы проверить теорию, исследователи смешали ундекановую кислоту с марсоподобной глиной в лаборатории, а затем провели тест, подобный тому, что проводился инструментом SAM. Как и ожидалось, ундекановая кислота распалась на декан, что свидетельствует, что углеродные цепи действительно могли возникнуть из жирных кислот.

На Земле такие молекулы в подавляющем большинстве образуются в результате биологических процессов, но они также могут возникать естественным путем без участия жизни. Однако, по словам исследователей, небиологические процессы обычно приводят лишь к образованию жирных кислот с менее чем 12 атомами углерода. Хотя самая длинная углеродная цепь, обнаружен SAM, имела 12 углеродных атомов, инструмент не оптимизирован для обнаружения более длинных молекул, а это означает, что, возможно, более длинные цепи также присутствовали.

Существуют доказательства того, что жидкая вода существовала в кратере Гейла миллионы лет, а возможно, и гораздо дольше, а это означает, что в этой кратерно-озерной среде на Марсе было достаточно времени для химических процессов, формирующих жизнь,

– говорит соавтор исследования Дэниел Главин, исследователь Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Независимо от того, что их образовало, обнаружение углеродных цепей и их вероятное происхождение как жирных кислот подтверждает, что Curiosity может обнаруживать молекулы такого рода, и что они могут сохраняться в марсианской среде в течение миллиардов лет. Исследователи надеются однажды привезти образцы марсианского грунта домой на Землю, чтобы должным образом проанализировать его содержимое и, возможно, разгадать тайну неуловимой жизни на Красной планете раз и навсегда.