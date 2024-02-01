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Відео опублікував у п'ятницю на Facebook Мостафа Вазіра, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту. На ньому видно, як робітники розкопують землю перед пірамідою Менкаура, найменшою з трьох знаменитих пірамід у Гізі, відкриваючи частину її гранітної основи, раніше похованої під піском. Вони встановлюють нові гранітні блоки в основу піраміди.

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Невдовзі на ролик відреагували експерти, обурені виглядом реставраційних робіт. Вони критикують амбіції проєкт за його "абсурдність".

Неможливо! Єдине, чого не вистачало — це додати плитку до піраміди Менкаура! Коли ми зупинимо абсурд в управлінні єгипетською спадщиною? Всі міжнародні принципи реконструкції забороняють такі втручання,

– написала єгиптологиня Моніка Ханна, закликавши археологів зупинитися.

Інші ж іронізують, що можна замість "плитки" покрити піраміду "шпалерами".

Спільні єгипетсько-японські зусилля, які Мостафа Вазіра назвав "проєктом століття", зосереджені на відновленні гранітної оболонки піраміди. Колись така оболонка покривала всю конструкцію, але з часом її розібрали, як кажуть деякі вчені, щоб використати в інших цілях та будівництвах. Сьогодні від гранітної оболонки лишилося лише сім рядів. Протягом наступних трьох років проєкт має на меті відновити оболонку піраміди до її первісної висоти, використовуючи деякі з її нині повалених блоків, які складені навколо її основи.

Не всі експерти дотримуються такої жорсткої лінії критики. Саліма Ікрам, єгиптологиня з Американського університету в Каїрі, сказала, що проєкт може працювати, якщо використовуватимуться лише оригінальні камені, але неясно, чи це буде так. Як мінімум багато облицювальних каменів давно зникли.

Незалежно від того, які кроки будуть зроблені, реставрація стародавніх пам'яток завжди буде болючою темою як для археологів, так і для широкої громадськості. Деякі користувачі інтернету порівнюють цей проєкт з "випрямленням Пізанської вежі" – хоча вони повинні знати, що саме це італійські інженери вже зробили, щоб запобігти її падінню.

Дійсно, багато старих споруд по всьому світу — від Великої Китайської стіни до Собору Паризької Богоматері — зазнали реставрації чи ремонту в тій чи іншій формі. Майже всі вони викликали негативну реакцію на одне й те саме вічне питання: як далеко мають зайти наші зусилля зі збереження минулого?

Наразі обурення з приводу проєкту реставрації піраміди було достатньо сильним, щоб змусити чиновників призупинити роботу. The Telegraph повідомляє, що Міністерство старожитностей Єгипту створило комісію для вивчення проєкту, і від її вердикту залежатиме, чи буде він продовжений.