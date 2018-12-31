Acer TravelMate X3410: представили потужний та легкий ноутбук для мандрівників

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Acer TravelMate X3410: огляд, характеристики, ціна
Acer TravelMate X3410: огляд, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

В той час як інші компанії приурочили свої анонси до старту виставки CES 2019, Acer не стала чекати заходу і представила ноутбук TravelMate X3410. Головна перевага новинки в її конструктивних особливостях.

Про це повідомляє 3D News.

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Як випливає з назви, ноутбук TravelMate X3410 призначений для бізнесменів і професіоналів, які часто знаходяться в дорозі. Acer обіцяє, що новий представник серії TravelMate стане надійною "робочою конячкою" для використання в дорозі, оскільки він відповідає жорстким вимогам американського військового стандарту MIL-STD 810G.

Acer TravelMate X3410
Acer TravelMate X3410 захищений за високими стандартами і при цьому доволі легкий

Зокрема, індивідуальні тести, які пройшов TravelMate X3410, включали перевірку на стійкість до впливу високих і низьких температур, механічних ударів і вібрації. TravelMate X3410 в алюмінієвому корпусі товщиною 20 міліметрів важить всього 1,59 кілограма. До уваги покупця пропонується три конфігурації пристрою.

Базова модель TravelMate X3410 використовує процесор Intel Core i3-8230U, має 8 ГБ оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач ємністю 128 ГБ.

Acer TravelMate X3410
Acer TravelMate X3410 вже можна замовити на офіційному сайті компанії

Модель середнього класу оснащена процесором Intel Core i5-8250U, має такий же обсяг оперативної пам'яті (8 ГБ) при більшій ємності SSD, що становить 256 ГБ.

Топова модель може похизуватися процесором Intel Core i7-8550U, 16 ГБ оперативної пам'яті і SSD на 512 ГБ.

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Всі моделі TravelMate X3410 оснащені 14-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1080p і працюють під управлінням операційної системи Windows 10 Pro.

Ноутбук вже надійшов у продаж на сайті виробника. Вартість базової версії TravelMate X3410 дорівнює 899,99 доларів (близько 24 800 гривень). Моделі з процесорами Core i5-8250U і Core i7-8550U пропонуються за ціною 899,99 доларів (близько 24 800 гривень) і 1299,99 доларів (близько 35 800 гривень) відповідно.

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Теги: Техно Ґаджети Ціни ноутбук Acer
Джерело: Техно
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