Android Q: Google оголосила дату презентації нової операційної системи

Компанія Google опублікувала в мережі загадкове повідомлення, яке приховує в собі дату та місце проведення щорічної конференції для розробників I/O 2019. Однією з головних подій заходу традиційно стане презентація нової версії Android.

Нещодавно розробники XDA-Developers придбали тестовий білд Android Q, розкривши безліч нововведень, а тепер стало відомо про ще більшу кількість прийдешніх змін, повідомляє 4PDA.

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В Google люблять всілякі пасхалки і загадки, тому до анонсу I / O 2019 компанія підійшла відповідним чином. Користувачам довелося вирішити складну інтерактивну головоломку, щоб дізнатися дату і місце проведення конференції для розробників цього року.



Запрошення на Google I / O 2019

Коли предсавлять Android Q? Захід заплановано на 7-9 травня в Амфітеатрі Шорлайн, розташованому в Маунтін-В'ю, Каліфорнія.

Радий, що передача була отримана :) Побачимося в Амфітеатрі Шорлайн 7-9 травня в рамках I / O цього року,

– написав у Twitter глава Google Сундар Пічаї.

Glad the transmission was received:) See you at Shoreline Amphitheatre May 7-9 for this year's I/O! #io19 pic.twitter.com/CXWpQR4Eza — Sundar Pichai (@sundarpichai) 25 января 2019 г.

Які нові функції отримає Android Q? Раніше стало відомо, що в Android Q з'являться темна тема оформлення, десктопний режим, нові налаштування для розробників, смарт-блокування пристрою і оновлена ​​система роздільної здатності для додатків.

Огляд нових функцій в Android Q – дивіться відео

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