Apple готує до випуску планшет iPad mini 5

Компанія Apple планує представити наступне покоління компактного планшета iPad mini. За попередніми даними, презентація новинки відбудеться вже в першій половині 2019 року.

Про це повідомляє Macotakara.

Читайте також: Додаток Spotify запустили на комп'ютері Apple Macintosh SE

За повідомленням джерел з виробничого ланцюжка Apple, масове виробництво iPad mini почнеться в кінці грудня. Відзначається, що купертінівці спробують таким чином впоратися із загальним зниженням продажів своїх планшетів.

До слова, Apple не оновлювала 7,9-дюймовий компактний планшет з 2015 року. Тільки в березні 2017 року на нього була знижена ціна до 399 доларів (близько 10 950 гривень) за модель з 128 ГБ.

Огляд Apple iPad mini 4 – дивіться відео

Ті ж китайські джерела також повідомили про очікуваний випуск нового недорого iPad. Замість 9,7-дюймової моделі буде представлена ​​10-дюймова з більш тонкими рамками дисплея. Ціна новинки залишиться незмінною у порівнянні із попередником.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно