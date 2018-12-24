Apple готує до випуску планшет iPad mini 5

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Apple готує до випуску планшет iPad mini 5
Apple готує до випуску планшет iPad mini 5 / Cnet

Компанія Apple планує представити наступне покоління компактного планшета iPad mini. За попередніми даними, презентація новинки відбудеться вже в першій половині 2019 року.

Про це повідомляє Macotakara.

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За повідомленням джерел з виробничого ланцюжка Apple, масове виробництво iPad mini почнеться в кінці грудня. Відзначається, що купертінівці спробують таким чином впоратися із загальним зниженням продажів своїх планшетів.

До слова, Apple не оновлювала 7,9-дюймовий компактний планшет з 2015 року. Тільки в березні 2017 року на нього була знижена ціна до 399 доларів (близько 10 950 гривень) за модель з 128 ГБ.

Огляд Apple iPad mini 4 – дивіться відео

 

Ті ж китайські джерела також повідомили про очікуваний випуск нового недорого iPad. Замість 9,7-дюймової моделі буде представлена ​​10-дюймова з більш тонкими рамками дисплея. Ціна новинки залишиться незмінною у порівнянні із попередником.

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Теги: Техно Ґаджети планшети Ціни Apple iPad
Джерело: Техно
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