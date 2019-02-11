Apple Watch 4 врятував життя пенсіонерові

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Apple Watch 4 отримав кілька унікальних функцій
Apple Watch 4 отримав кілька унікальних функцій / cnbc.com

Ми вже неодноразово писали, що деякі нові функції розумного годинника Apple Watch Series 4, допомогли користувачам у небезпечних для життя ситуаціях. Нещодавно трапився ще один такий випадок, коли ґаджет буквально врятував життя власникові.

Як пише видання NRK, нова функція визначення падінь врятувала життя норвезькому пенсіонерові. 67-річний Торалв Остванг впав у ванній, і на той час він був вдома сам. В результаті падіння він пошкодив череп.

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Як допоміг смарт-годинник. Apple Watch нового покоління має функцію, що фіксує падіння користувача. Якщо його власник не реагує протягом хвилини, що годинник сам надсилає повідомлення у швидку.

Так трапилось і у цьому випадку. Як розповіли працівники швидкої, коли вони прибули на виклик – Остванг був без свідомості та стікав кров’ю.

Apple Watch 4 врятував життя пенсіонерові

Годинник сам викликав швидку

Раніше Техно 24 розповідав, що Apple Watch Series 4 отримав унікальну функцію електрокардіограми. Так, один з користувачів кілька разів випробував на собі цю функцію і щоразу годинник фіксував порушення синусового ритму серця. Після цього чоловік таки пішов до лікаря, та підтвердив діагноз годинника.

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Теги: Техно Apple Розумний годинник Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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