Apple заборонила розробникам збирати дані користувачів iPhone

Вже на початку 2019 року компанія Apple втрапила в кілька скандальних історій, які пов'язані з конфіденційністю користувачів iPhone. Керівництво технологічного гіганта оперативно відреагувало на всі зауваження і прийняло жорсткі заходи щодо низки мобільних розробників.

Кому компанія заборонить публікувати додатки? У "чорний список" компанії потрапила ціла низка додатків, включаючи Hotels.com, Expedia, Abercrombie & Fitch, Air Canada і Singapore Airlines, повідомляє SlashGear.

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Як відбувався витік даних? Всі "порушники" використовували платформу Glassbox, яка дає змогу вести запис з екрана пристрою, а також зберігати історію жестів і введення даних з клавіатури.

Таким чином, всі дії власника iPhone могли бути збережені і передані третім особам без його відома. У числі скомпрометованої інформації могли виявитися номери паспортів і кредитних карт, паролі від облікових записів, справжнє ім'я та адреса проживання.



Apple ввела жорсткі правила для розробників додатків

Реакція Apple. Представники Apple підтвердили, що подібні дії порушують правила публікації додатків в App Store. При цьому використання аналітичних послуг не заборонено, однак збір інформації повинен відбуватися за згодою користувача.

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За даними ресурсу SlashGear, корпорація вже проінформувала розробників про необхідність привести "проблемні" програми у відповідність з політикою приватності компанії в найкоротші терміни, або видалити їх з App Store.

Захист конфіденційності користувачів має першорядне значення в екосистемі Apple. Наші гайдлайни по публікації в App Store вимагають, щоб програми запитували згоду користувача і надавали чітку візуальну індикацію при записі, веденні журналу або іншому способі запису активності користувача,

– йдеться у відкритому листі Apple до розробників.

Небезпека для користувачів Android. Відзначимо, додатки з підтримкою Glassbox розробники публікують і для платформи Android, проте компанія Google не робила ніяких заяв про зміни політики конфіденційності свого сервісу дистрибуції Google Play.

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