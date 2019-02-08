Apple заборонила розробникам збирати дані користувачів iPhone

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Apple заборонила розробникам збирати дані користувачів iPhone
Apple заборонила розробникам збирати дані користувачів iPhone / unsplash

Вже на початку 2019 року компанія Apple втрапила в кілька скандальних історій, які пов'язані з конфіденційністю користувачів iPhone. Керівництво технологічного гіганта оперативно відреагувало на всі зауваження і прийняло жорсткі заходи щодо низки мобільних розробників.

Кому компанія заборонить публікувати додатки? У "чорний список" компанії потрапила ціла низка додатків, включаючи Hotels.com, Expedia, Abercrombie & Fitch, Air Canada і Singapore Airlines, повідомляє SlashGear.

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Як відбувався витік даних? Всі "порушники" використовували платформу Glassbox, яка дає змогу вести запис з екрана пристрою, а також зберігати історію жестів і введення даних з клавіатури.

Таким чином, всі дії власника iPhone могли бути збережені і передані третім особам без його відома. У числі скомпрометованої інформації могли виявитися номери паспортів і кредитних карт, паролі від облікових записів, справжнє ім'я та адреса проживання.

Apple
Apple ввела жорсткі правила для розробників додатків

Реакція Apple. Представники Apple підтвердили, що подібні дії порушують правила публікації додатків в App Store. При цьому використання аналітичних послуг не заборонено, однак збір інформації повинен відбуватися за згодою користувача.

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За даними ресурсу SlashGear, корпорація вже проінформувала розробників про необхідність привести "проблемні" програми у відповідність з політикою приватності компанії в найкоротші терміни, або видалити їх з App Store.

Захист конфіденційності користувачів має першорядне значення в екосистемі Apple. Наші гайдлайни по публікації в App Store вимагають, щоб програми запитували згоду користувача і надавали чітку візуальну індикацію при записі, веденні журналу або іншому способі запису активності користувача,
– йдеться у відкритому листі Apple до розробників.

Небезпека для користувачів Android. Відзначимо, додатки з підтримкою Glassbox розробники публікують і для платформи Android, проте компанія Google не робила ніяких заяв про зміни політики конфіденційності свого сервісу дистрибуції Google Play.

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Теги: Техно Інтернет Додатки Кібербезпека Apple
Джерело: 24 Канал
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