Asus представила в Україні свої дуже компактні ноутбуки: ціни

Компанія Asus представила в Україні дві нові лінійки ноутбуків-трансформерів ZenBook 13/14/15 та ZenBook Flip 13/15. Усі пристрої компанія презентувала під час виставки IFA 2018.

Про це пише tehnot.com.

Усі моделі незабаром надійдуть у продаж в Україні.

ZenBook Flip

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Ця лінійка ноутбуків-трансформерів Flip включає дві ​​моделі з екранами на 13 і 15 дюймів. В обидвох новинках екран можна розвернути на 360 градусів, тобто пристрій можна використовувати як планшет.

Пристрої працюють на процесорах Intel Core i7-8565U або i5-8265U.

ZenBook Flip 13 (UX362) може працювати як планшет

ZenBook Flip 13 (UX362)

Дуже компактний ноутбук з габаритами 305x196x16,9 мм та вагою 1,3 кг. Також пристрій отримав IPS-екран з дуже тонкими рамками та роздільною здатністю 1920×1080 пікселів. В Україні буде доступний варіант з 8 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем ємністю 512 ГБ.

ZenBook Flip 15

Цей апарат теж доволі компактний, але від тяжчий – 1,9 кг. Основна пам'ять – 16 ГБ, SSD- накопичувач на 512 ГБ.

ZenBook 13 (UX333) і ZenBook 14 (UX433)

ZenBook 13 — це найменший 13,3-дюймовий ноутбук ASUS (302х189х16,9 мм). Заради мініатюризації виробник зробив рамки тонкими з чотирьох сторін, а лого переніс на нижню половинку. Його вага становить всього 1,09 кг. На одному заряді батареї він працює до 14 годин.

Ноутбуки надійдуть у продаж в січні

Обидва пристрої отримали IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів.

ZenBook 13 (UX333) і ZenBook 14 (UX433) працюють на процесорах Core i7-8565U і Core i5-8265U. На українському рику доступні моделі з 8 або 16 ГБ оперативної пам’яті, SSD PCIe 3.0 ємністю 256, 512 ГБ або 1 ТБ.

ZenBook 15 (UX 533)

Це найбільший ноутбук серії, він виготовлений в алюмінієвому корпус. При цьому вага теж невелика – 1,59 кг. На одному заряді батареї він працює до 16 годин.

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Ціна

Asus ZenBook 13 коштуватиме від 1150 доларів (32 200 гривень). За 14- і 15-дюймові апарати оцінені від 1200 доларів (33 600 гривень) і 1325 доларів (37 100 гривень) відповідно. ZenBook Flip 13 в версії 8/512 ГБ і з Core i5 можна буде купити за 1200 доларів (33 600 гривень).

Усі новинки з’являться на українському ринку у січні 2019 року.

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