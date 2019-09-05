ASUS ProArt StudioBook One: характеристики та фото "космічного" ноутбука

Окрім ігрового смартфона ASUS ROG Phone 2, компанія представила свої нові ноутбуки ProArt StudioBook. Флагманом лінійки стала модель ProArt StudioBook One – найпотужніший комп'ютер серії та перший в світі пристрій із графічним процесором NVIDIA Quadro RTX 6000.

Процесор. ASUS ProArt StudioBook One побудований на базі 8-ядерного процесора Intel Core i9-9980HK дев'ятого покоління, повідомили у прес-службі компанії.

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Графічна підсистема. Головною особливістю ноутбука стала відеокарта NVIDIA Quadro RTX 6000 з 24 ГБ відеопам'яті. Збільшене число ядер CUDA, RT і Tensor дає змогу проводити на цьому пристрої рендеринг комп'ютерної анімації, монтувати відео в роздільній здатності 8K і максимально швидко і ефективно аналізувати дані.



ASUS ProArt StudioBook One отримав цікавий дизайн

Дисплей. Ноутбук оснащений 15,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4K UHD (3840х2160), прикритий від краю до краю загартованим склом Corning Gorilla Glass 5. Екран має сертифікацію PANTONE Validated і частоту оновлення 120 Гц.



Дисплей ASUS ProArt StudioBook One забезпечує відмінну передачу кольору

Завдяки тонким рамкам відносна площа дисплея становить 84%. Крім того, 100% охоплення колірного простору Adobe RGB і точність передачі кольору Delta-E <1 дозволяють професійно працювати з графікою.

"Космічні" компоненти. У ASUS ProArt StudioBook One використовується радіатор з надлегкого титанового сплаву, який застосовують в аерокосмічній промисловості. Він призначений для оптимізації повітряних потоків.

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Особливості новинки. При відкриванні екрану поворотний шарнір нахиляє корпус ноутбука під кутом 4,57 градусів, що додатково сприяє охолодженню. Найбільше нагріваються компоненти, включаючи центральний і графічний процесори, які розташовані за дисплеєм, а завдяки таким властивостям дисплея з ноутбуком комфортно працювати, навіть тримаючи його на колінах.



Темніни виходу ASUS ProArt StudioBook One не повідомляють

Дата виходу та ціна. Терміни початку продажів і ціну ASUS ProArt StudioBook One оголосять пізніше.

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