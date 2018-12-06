Автори гри Fortnite планують конкурувати із сервісом Steam

Компанія Epic Games оголосила про те, що вона планує запустити власний магазин цифрової дистрибуції під назвою Epic Games Store. Наразі терміни запуску нові платформи не повідомляються.

Про це йдеться на сайті Overclockers.

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Для того, щоб залучити сторонніх розробників на свою платформу, Epic Games пропонує досить вигідні умови: 88% отриманої виручки від продажів гри потрапить в кишеню розробника, незалежно від використовуваного движка (зараз вони змушені платити 5% за ліцензування Unreal Engine 4).

Для порівняння, на даний момент в Steam і Google Play Store роялті сервісів становить 30% від отриманого прибутку. Проте, буквально днями в Steam анонсували нову схему розподілу коштів від реалізації ігор та цифрового контенту.



Оплата за цифровий контент в Steam та Epic Games Store

З цікавих особливостей проекту можна відзначити програму підтримки блогерів і стримерів. Кожен з блогерів, хто розмістить реферальні посилання на Epic Games Store, буде отримувати певний дохід за продані копії ігор. Для стимулювання програми Epic Games буде покривати 5% доходу творців контенту в перші два роки після запуску.

До слова, спочатку Epic Games Store буде орієнтований на користувачів ПК під управлінням операційних систем Windows і macOS. Надалі планується підтримка мобільної платформи Android та, ймовірно, ОС сімейства Linux.

Чим відома студія Epic Games? Це американська компанія, яка займається розробкою комп'ютерних ігор. Відома завдяки своїм серіям ігор Gears of War та Unreal Tournament, а також розробники із компанії створили "Королівську битву" Fortnite, яка доволі швидко завоювала серця фанатів.

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