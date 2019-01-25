Дуже бюджетний Xiaomi Redmi Go засвітився на сайті рітейлера до анонсу

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Xiaomi Redmi Go: характеристики
Xiaomi Redmi Go: характеристики / Facebook/Mi Philippines

Нещодавно в мережі з’явилась інформація, що компанія Xiaomi працює над новим бюджетним смартфоном Redmi Go. А вже 24 січня новинка з’явилась на сайті рітейлера на Філіппінах ще до офіційного анонсу.

Наразі інформація на сайті вже недоступна, але вона збереглась на скріншотах.

Зокрема, на сайті була оприлюднена модель Redmi Go з гігабайтом оперативної пам’яті та накопичувачем на 8 ГБ.

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Згідно із оприлюдненою інформацією, Redmi Go буде оснащений 5-дюймовий LCD-екраном з роздільною здатністю 1280х720 пікселів (16:9). Пристрій буде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 425.

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go офіційно не представили

Основна камера має лише один модуль з роздільною здатністю 8 Мп, а фронтальна – 5 Мп. Ємність батареї становить 3000 мАг.

Апарат буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo (Go Edition, яка розроблена спеціально для бюджетних смартфонів).

Ціна бюджетника

Тут виникає плутанина. На сайті рітейлера була вказана ціна 99 999 філіппінських песо (це 1900 доларів або 52 519 гривень). Однак, зважаючи на дуже бюджетні характеристики смартфона така ціна виглядає більш ніж фантастично. Раніше була інформація, що на ринку Індії цей смартфон буде коштувати 5 тисяч рупій, це близько 70 доларів або 2 тисячі гривень.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: Техно
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