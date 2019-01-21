Фото та характеристики неанонсованого смартфона Xiaomi Mi X з'явились в мережі

Мережеві джерела опублікували рендери та ймовірні технічні характеристики ще неанонсованого смартфона Xiaomi Mi X. За даними інсайдерів, пристрій отримає повністю безрамковий дизайн та потрійну основну камеру.

Про це повідомляє IGeeKphone.

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Xiaomi Mi X отримає AMOLED з невеликим вирізом у верхній частині. Розмір екрану складе 6,5 дюйма по діагоналі, роздільна здатність – 3940 × 2890 точок (4К). Ця панель займе близько 98% площі предньої панелі.

Новинка отримає селфі-камеру із 26-мегапіксельним сенсором. Також йдеться про потрійну основну камеру, яка об'єднає датчики на 48 Мп, 16 Мп та 12 Мп.



Xiaomi Mi X вирізнятиметься абсолютно безрамковим дизайном

"Серцем" Xiaomi Mi X стане новітній процесор Qualcomm Snapdragon 855. Чіп містить вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.



Xiaomi Mi X отримає потрійну основну камеру

Живлення забезпечить акумуляторна батарея ємністю 4 100 міліампер годин. Швидше за все, смартфон отримає дактилоскопічний сканер, інтегрований безпосередньо в дисплей.



Ймовірний рендер смартфона Xiaomi Mi X

Поки йдеться про один варіант Xiaomi Mi X – з 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувачем місткістю 128 ГБ. Ціна такої версії складе 400 доларів (близько 11 200 гривень). Швидше за все, також будуть представлені модифікації з більшим об'ємом пам'яті.

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