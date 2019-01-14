Фото та характеристики смартфона Meizu Note 9 "злили" в мережу

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Фото та характеристики смартфона Meizu Note 9
Фото та характеристики смартфона Meizu Note 9 / Фото з вільних джерел

Інсайдери опублікували рендери та ймовірні технічні характеристики смартфона Meizu Note 9. За попередньою інформацією новинку представлять вже до кінця поточного кварталу.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Meizu Note 9 отримає 6,3-дюймовий дисплей із роздільною здатністю Full HD+. Окрім того, рендери смартфона вказують на безрамковий дизайн новинки. У верхній частині екрану можна побачити невеликий, краплевидний виріз для фронтальної камери. Дактилоскопічний сканер нібито розташується на бічній панелі корпусу.

Meizu Note 9
Meizu Note 9 отримає великий дисплей

Йдеться про подвійний основний модуль камери, основою якого стане 48-мегапіксельний сенсор Samsung GM1.

"Серцем" новинки послужить процесор Snapdragon 675. Цей чіп містить 8 обчислювальних ядер Qualcomm Kryo 460 з тактовою частотою до 2,0 ГГц, графічний прискорювач Qualcomm Adreno 612, а також движок Qualcomm AI Engine, призначений для прискорення виконання операцій, пов'язаних з штучним інтелектом. Вбудований модем Qualcomm Snapdragon X12 LTE теоретично дозволяє завантажувати дані зі швидкістю до 600 Мбіт / с.

Meizu Note 9
Meizu Note 9 надійде у продаж до кінця кварталу

Вказана місткість акумуляторної батареї – 4 000 міліампер годин. Meizu Note 9 буде поставлятися з операційною системою Android 9 Pie, яку доповнять фірмовою оболонкою Meizu Flyme UI.

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Теги: Техно Смартфони Китай Meizu
Джерело: Техно
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