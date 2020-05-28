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Google роздає по тисячі доларів працівникам, що працюють з дому

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В офіс повернуться 30% працівників Google
В офіс повернуться 30% працівників Google / techcrunch.com

Корпорація Google теж залишає своїх працівників і надалі працювати віддалено. Більшість з них зможуть працювати з дому щонайменше до кінця року. Компанія навіть виплатить їм по тисячі доларів для купівлі обладнання додому.

Як заявив CEO Google Сундар Пічаї на офіційному блозі компанії, декому з працівників таки доведеться повернутись в офіс. Хто саме має повернутись до офісної роботи у компанії повідомлять 10 червня.

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При цьому, тим працівникам, в яких немає потреби вертатись на робочі місця, компанія навіть рекомендує залишатись вдома. Саме тому і виплатить фінансову компенсацію для обладнання.

План Google

Загалом у липні Google планує повернути в офіс 10% своїх працівників. Вже на початку вересня завантаженість їхніх офісів має сягнути 30%. Також у компанії наголошують, будуть дотримуватися суворих заходів безпеки, зокрема дотримання соціального дистанціювання та регулярне санітарне прибирання.

Також співробітникам потрібно буде узгоджувати графік відвідування офісів, щоб уникнути перебування багатьох людей одночасно в офісі.

Рішення Facebook та Twitter

Цікаво, що компанія Twitter взагалі не наполягає, щоб їхні працівники повертались в офіси. Вони можуть продовжувати працювати дистанційно на постійній основі.

До схожого рішення прийшли і в Facebook. Там планують перевести половину своїх співробітників на віддалену роботу протягом 5 – 10 років. Нещодавно корпорація провела опитування, яке показало, що 40% з їхніх робітників хоче продовжувати працювати віддалено.

Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Google Новини Техно Техно IT-бізнес
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