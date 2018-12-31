Google прокоментувала чутки щодо операційної системи Android One

В кінці грудня компанія Google внесла зміни в опис до програми Android One, які стосуються термінів підтримки пристроїв. Власники смартфонів на чистому Android дуже здивувалися вчинку пошукового гіганта, проте Google не забарилася із поясненнями.

Про це повідомляє 4PDA.

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Раніше на офіційному сайті програми Android One йшлося про два роки гарантованого оновлення операційної системи. Пізніше ця інформація була видалена, а компанія Google не зробила ніяких заяв. Журналіст видання India Today Tech звернувся до пошукового гіганта за поясненням і отримав відповідь.



Google не змінювала терміни підтримки пристрїв на Android One

Представник Google заявив, що їхня політика щодо оновлення пристроїв Android One не змінилася, а на видалення інформації з сайту користувачі не повинні звертати уваги.

Ми підтверджуємо, що наша обіцянка надавати апдейти для пристроїв Android One протягом двох років залишається в силі. Зміст нашого веб-сайту ніяк не впливає на умови цієї програми,

– наголосив представник Google.

Також на сайті Android One йдеться, що крім оновлень операційної системи пристрої повинні отримувати щомісячні патчі безпеки протягом не менше трьох років з моменту виходу.

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