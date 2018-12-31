Характеристики процесорів AMD Ryzen Matisse з'явились в мережі

Компанія Advanced Micro Devices не поспішає розповідати деталі про центральні процесори Ryzen 3000 серії, які відомі під кодовою назвою Matisse. Достовірно відомо лише те, що вони використовуватимуть мікроархітектуру Zen 2, яка виготовляється за 7-нанометровим техпроцесом.

Про це повідомляє Overclockers.

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Нова архітектура виготовлятиметься на потужностях TSMC і з'являться на прилавках до кінця поточного року. Саме цим продовжують користуватися деякі журналісти, різні інтернет-портали та блогери, видаючи домисли і фантазії за витік з "надійних джерел". До їх числа днями приєднався веб-ресурс E-Katalog, на сторінках якого з'явилися характеристики процесорів Ryzen 3000 серії.



Процесори AMD Ryzen Matisse серії

Дані специфікації повністю повторюють ті, які з'явилися у "витоку" на початку грудня. Якщо вірити їм, то новим процесорам вдасться не просто відвоювати у Intel істотну частку ринку настільних CPU, але і виставити її в ролі наздоганяючої на роки вперед.



Характеристики процесорів AMD Ryzen Matisse

Втім, наскільки вірна (або навпаки) дана інформація ми дізнаємося тільки після анонса нового покоління чіпів AMD Ryzen, а поки пропонуємо фанатам обох таборів самостійно оцінити правдоподібність технічних характеристик настільних процесорів Zen 2.

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